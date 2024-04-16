Виноват ветер. Петербуржцы прилетели из Таиланда в Пулково, а их багаж — нет

Читатели «Фонтанки» сообщают о неприятной ситуации, в которую они массово попали по возвращении на Родину из Таиланда. Когда самолет приземлился в Пулково вечером 16 апреля, десятки людей поняли, что прилетели они без багажа.

«После 13 часов в самолете, в аэропорту держат около 100 человек без багажа, два человека еле-еле принимают заявления. Авиакомпания "Аэрофлот" не реагирует и не контактирует с пассажирами», — рассказала одна из пассажирок рейса SU629 Пхукет — Санкт-Петербург, автор фото.