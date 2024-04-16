«Помог коллега из Петербурга». Экс-министр из Австрии, танцевавшая с Путиным, рассказала, как переехала в Россию

Карин Кнайсль готова завести подсобное хозяйство в своем новом имении в Рязанской области Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая на собственной свадьбе танцевала с Владимиром Путиным, рассказала, возможна ли новая «разрядка» в международных отношениях. Политик руководит международным центром при Санкт-Петербургском государственном университете. Она прилетела в Екатеринбург, чтобы наладить сотрудничество с УрФУ.



Дипломат ответила на вопросы журналистов, в частности, пожаловалась им, как сложно было переехать в Россию. Она говорила по-французски, с последовательным переводом. Для удобства восприятия публикуем ее ответы от первого лица.

Карин Кнайсль, род. в 1965 году . Дипломат, министр иностранных дел Австрии с 18 декабря 2017 до 3 июня 2019 года. Получила пост по квоте ультраправой Австрийской партии свободы. В 2018 году сыграла свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, на торжество жених и невеста пригласили Владимира Путина. После ухода с министерского поста работала в совете директоров «Роснефти», в мае 2022 года отказалась продлевать полномочия и покинула Австрию. Жила во Франции и Ливане, потом переехала в Россию. В настоящее время руководит «Геополитической обсерваторией по ключевым проблемам развития России» при Санкт-Петербургском госуниверситете.

Возможна ли «разрядка» в мире — Меня восхищает способность России, русских прощать, но сейчас уже прощать нечего. Разрядка — это когда ты какие-то свои позиции сдаешь и отказываешься от своих интересов. Но уже не тот момент, слишком много всего уже прощалось, надо отстаивать свои интересы. Сейчас политическая картина мира полностью меняется. Всё еще больше ускоряется, переориентируется на восток и на юг. Эти переломные моменты сопровождаются войнами, потому что никто не хочет уступать свое место и делиться [ресурсами], — считает Карин Кнайсль.

Карин Кнайсль дает неутешительный прогноз по «разрядке» в международных отношениях Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Как повлияет саммит в Швейцарии на российско-украинский конфликт? — Не вижу в этой встрече (запланирована на 16–17 июня, ожидается, что в ней примут участие до 100 стран, но представители России не приедут. — Прим. ред.) ничего, что могло бы помочь решить ситуацию между Россией и Украиной. Потому что, если люди действительно хотят решить проблему военных действий, как на Украине, так и на Ближнем Востоке, то это не делается на саммитах и публичных обсуждениях, которые проводят по сути ради фото. Для этого нужна кропотливая работа, которую не видно и о которой не знают. А на этот саммит к тому же не приглашена Россия. Поэтому я не жду важных решений.



Прежде всего Украина должна отменить конституционный запрет на переговоры с Россией Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрии

Про переезд иностранцев в Россию — На данный момент в посольстве Берлина 20 тысяч заявок на переезд в Россию. Я сама переехала, но это непростой процесс. Я не знала русского языка и сначала переехала во Францию, потому что в Австрии мне запретили работать и арестовали все банковские счета. Там я столкнулась с этими же проблемами и была вынуждена переехать в Ливан. На это у меня ушло четыре года.

В 2018 году на свадьбе у Кнайсль гулял Владимир Путин «Звезда»

Желающих много, но переехать в Россию не так уж легко. Прежде всего стоит языковой барьер, потом надо найти работу, пройти все бюрократические процедуры. Мне лично помог адаптироваться в России и пройти все необходимые процедуры коллега из Санкт-Петербурга. Также мне помогли выехать из Ливана и перевезти животных. Без местных знакомых всё это сделать крайне сложно. Я хотела бы, чтобы консульства облегчили процедуры для переезда иностранцев в Россию, потому что желающих действительно много, — заявила Карин Кнайсль.



О внезапной любви к России — К кому-то любовь приходит в 20–30 лет. Ко мне она пришла в последние годы. Я долгое время знала про Россию крайне мало. Только предыдущий жизненный опыт заставил меня изучать ее. Жизнь повернулась так, что я сейчас здесь, совсем одна, без родных и друзей. Но меня прельщает гостеприимство и открытость русских людей. Я не планирую оставаться в Санкт-Петербурге, мне интереснее регионы, где можно почувствовать настоящую Россию. Впоследствии я перееду.



— Может быть, на Урал? У нас много загородных поселков. — Нет-нет-нет. Я купила участок недалеко от города Казимова в Рязанской области. Там есть очень старый дом, он практически в руинах. Его надо заново отстраивать. В перспективе посажу сад, заведу птицу. Я очень люблю [собственное домашнее хозяйство] и хочу жить поближе к природе. Ездить на работу готова на поезде, в России они отличаются пунктуальностью. Я никогда не была человеком города. Петербург — это прекрасный европейский город, но я 25 лет прожила в австрийской деревне и сейчас в Санкт-Петербург езжу на работу на две недели из пригорода, — рассказала Карин Кнайсль.

Интервью проходило в Уральском федеральном университете Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Еще одна известная женщина в российской политике — Екатерина Мизулина — в феврале приезжала в Екатеринбург с «гастролями» и выступала перед студентами. В УрФУ она поспорила с одним из учащихся о призыве в армию. Другая знаменитость — Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, — приезжала на Урал инкогнито. В последние годы о ней было мало информации. Мы рассказывали, куда она исчезала.