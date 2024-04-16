Дачный сезон близко: в Петербурге добавят электричек в область

С 19 апреля в Петербурге добавят дополнительные пригородные поезда на Балтийском, Витебском, Финляндском и других направлениях Октябрьской железной дороги. Железнодорожники ждут сезонное увеличение пассажиропотока на электричках, сообщает 16 апреля пресс-служба РЖД.

Московское и Северное направления В будние дни с 19 апреля будут ходить дополнительные электрички между Рыбацким и Мгой. По одной добавят в обоих направлениях утром, и по одной — вечером. С 20 апреля по субботам добавят электричек с Московского вокзала в Любань и обратно, из Мги до Ладожского вокзала, с Ладожского вокзала в Пупышево и из Пупышево на Московский вокзал. Одновременно отменяются субботние электрички с Московского вокзала в Тосно в 9:50, из Тосно до Московского вокзала в 12:53 и из Мги в Обухово в 7:16.

Витебское направление Дополнительные электрички добавят: с 19 апреля по пятницам — между Витебским вокзалом и станциями Чаща и Чолово;

с 20 апреля по субботам и воскресеньям — с Витебского вокзала в Чолово и обратно;

с 20 апреля по субботам — с Витебского вокзала в Новинку и обратно, в Чащу, а также из Павловска на Витебский вокзал;

с 21 апреля по воскресеньям — между Витебским ковзалом и Чолово в оба направления;

с 26 апреля по 13 октября по пятницам — с Витебского вокзала в Великий Новгород и из Рогавки на Витебский вокзал;

с 27 апреля по 13 октября по субботам и воскресеньям — из Луги в Великий Новгород и обратно;

с 1 мая по 9 октября по средам — из Великого Новгорода до Батецкой и обратно;

с 15 апреля по 30 сентября по средам — из Великих Лук до станции Невель-2 и обратно и между станциями Невель-2 и Новосокольники.

Ряд электричек изменит расписание и дни корсирования. Также с 19 апреля по пятницам не будут ходить два пригородных поезда с Витебского вокзала в Павловск и один в обратном направлении. Финляндское направление С 19 апреля на Финляндском фокзале добавят электричек в Зеленогорск и обратно. По пятницам будут ходить дополнительные поезда из Петербурга в Сосново и Рощино, а в Петербург — из Сосново, Рощино и Кузнечного. По пятницам и воскресеньям — в Пупышево и обратно. По субботам — в Мельничный Ручей и Петрокрепость, Ладожское Озеро, Кирилловское и обратно.

С 20 апреля по субботам и воскресеньям дополнительные электрички свяжут Финлиндский вокзал с Васкелово, Сосново, Мельничным Ручьем, Кирилловским, Белоостровом и Советским.

С 21 апреля по воскресеньям дополнительные поезда поедут до Васкелово и обратно, из Кирилловского, а также в Петрокрепость и обратно. Помимо этого, с 19 апреля по пятницам отменяется пригородный поезд №6544 из Сосново в Петербурге отправлением в 16:02. А также меняются расписания поездов между Выборгом и Бусловской. Балтийское направление С 19 апреля до 25 мая ежедневно будут ходить дополнительные электрички до Сиверской и обратно. По пятницам и выходным на Балтийском вокзале добавят электричек до Мшинской и обратно.