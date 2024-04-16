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    «Замес» на проспекте Пятилеток — из перевернувшейся бетономешалки вытекает бетон

    2007
    3 комментария

    На проспекте Пятилеток теперь можно застыть во всех смыслах этого слова. Там перевернулась бетономешалка.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как сообщает читатель «Фонтанки» Андрей, машина опрокинулась около четырех часов дня 16 апреля в районе Ледового дворца. Судя по снимку, часть содержимого вылилась на дорогу.

    Судя по данным «Яндекс.Карт» на 16:30, на съезде с Российского проспекта начала скапливаться пробка.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Обновлено в 17:45.

    По данным «Фонтанки», пострадавших нет. Предварительно, ДТП произошло из-за несоблюдения водителем скоростного режима.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»

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