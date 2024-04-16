«Замес» на проспекте Пятилеток — из перевернувшейся бетономешалки вытекает бетон

На проспекте Пятилеток теперь можно застыть во всех смыслах этого слова. Там перевернулась бетономешалка.
Как сообщает читатель «Фонтанки» Андрей, машина опрокинулась около четырех часов дня 16 апреля в районе Ледового дворца. Судя по снимку, часть содержимого вылилась на дорогу.
Судя по данным «Яндекс.Карт» на 16:30, на съезде с Российского проспекта начала скапливаться пробка.
Обновлено в 17:45.
По данным «Фонтанки», пострадавших нет. Предварительно, ДТП произошло из-за несоблюдения водителем скоростного режима.