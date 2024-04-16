Фонтаны во дворах на проспекте Стачек и на Лесном реконструируют до конца года

Началась реконструкция фонтанов на проспекте Стачек, 160, и Лесном проспекте, 61. Всего в списке фонтанов, которые ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» планирует восстановить в 2024 году, 21 сооружение.

Фонтаны, которые реконструирует Водоканал, были построены с 1950-го по 2000-е годы на внутридворовых территориях. Они были прямоточными и подключались к ближайшему жилому дому, вода подавалась под естественным давлением из городской сети, а из чаши уходила в канализацию. Как правило, это небольшие объекты с чашей в форме квадрата, круга или многоугольника площадью до 20 кв. м с центральной скульптурной композицией в виде вазона или горки. К настоящему времени большинство из них было разрушено, рабочее оборудование отсутствовало — в таком состоянии их и передали городу.