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    Фонтаны во дворах на проспекте Стачек и на Лесном реконструируют до конца года

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    Началась реконструкция фонтанов на проспекте Стачек, 160, и Лесном проспекте, 61. Всего в списке фонтанов, которые ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» планирует восстановить в 2024 году, 21 сооружение.

    Фонтаны, которые реконструирует Водоканал, были построены с 1950-го по 2000-е годы на внутридворовых территориях. Они были прямоточными и подключались к ближайшему жилому дому, вода подавалась под естественным давлением из городской сети, а из чаши уходила в канализацию. Как правило, это небольшие объекты с чашей в форме квадрата, круга или многоугольника площадью до 20 кв. м с центральной скульптурной композицией в виде вазона или горки. К настоящему времени большинство из них было разрушено, рабочее оборудование отсутствовало — в таком состоянии их и передали городу.

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    Среди 21 фонтана, которые планируется реконструировать в этом году, — объекты на проспекте Стачек и Лесном проспекте. К ним будут проложены новые сети водоснабжения и канализации. Будут восстановлены чаши фонтана с облицовкой гранитным камнем. Кроме того, фонтан в Выборгском районе получит новую водную картину — в центре чаши установят гранитный вазон, из которого будет бить струя воды. Завершить работы планируется до конца августа 2024 года.

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