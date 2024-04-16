В петербургской коммуналке топором выбивали собаке утреннюю прогулку

Петербуржец прятался в шкафу от соседа с топором, который не мог выгулять собаку. Разбираться в нюансах их взаимоотношений предстоит суду.



Историей из коммунальной квартиры на улице Декабристов 16 апреля поделилась прокуратура Петербурга. Беспокойным там выдалось утро 23 февраля: в комнату одного из жильцов вломился сосед с топором и криками.



Поводом стала прогулка с питомцем, которая едва не сорвалась из-за пропавших ключей.



«Обвиняемый пояснил, что по утрам он любит гулять с собакой, но, не найдя ключей от квартиры, заподозрил, что сосед по дому специально спрятал их», — рассказали в ведомстве.

