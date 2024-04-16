В петербургской коммуналке топором выбивали собаке утреннюю прогулку

Петербуржец прятался в шкафу от соседа с топором, который не мог выгулять собаку. Разбираться в нюансах их взаимоотношений предстоит суду.
Историей из коммунальной квартиры на улице Декабристов 16 апреля поделилась прокуратура Петербурга. Беспокойным там выдалось утро 23 февраля: в комнату одного из жильцов вломился сосед с топором и криками.
Поводом стала прогулка с питомцем, которая едва не сорвалась из-за пропавших ключей.
«Обвиняемый пояснил, что по утрам он любит гулять с собакой, но, не найдя ключей от квартиры, заподозрил, что сосед по дому специально спрятал их», — рассказали в ведомстве.
По данным «Фонтанки», подозрение собачника пало на 56-летнего мужчину. Разбуженный требованием вернуть чужое, тот нырнул в шкаф, прикрылся дверью, но всё же получил удар по пальцам. Дальше прятаться пришлось уже за сушилкой. Утихомирить соседа удалось, только отдав ему собственные ключи.
Собака всё же получила утреннюю прогулку, после хозяина задержали полицейские. Ему вменили угрозу убийством. Мужчина признаёт вину, но что именно кричал между взмахами топора, не запомнил — отмечать День защитника Отечества он начал заблаговременно.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в Октябрьский районный суд.