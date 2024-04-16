Иногда они приходят сквозь стену. В петербургскую коммуналку «подселили» хостел вместе с животными

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Жители дореволюционного дома в центре Петербурга годами пытаются ужиться с экстравагантной соседкой. Петербурженка сначала заселила в свою квартиру десятки животных, а затем начала выкупать комнаты у соседей. Пока навести порядок в доме не помогло даже решение суда.





Сама женщина хоть и обещает исправиться, но намекает на склочность соседей.

От ветклиники до хостела Наталья с сыном живут в дореволюционном доме на Коломенской улице. В коммуналке девять комнат, две из них принадлежат Наталье. За последние несколько лет петербуженка забыла о спокойной домашней обстановке.



В соседней квартире, метраж которой переваливает за 200 «квадратов», проживает Александра. Из-за закрытой двери соседи неоднократно слышали и мяуканье, и гавканье. Ощущали исходящий запах испражнений. По словам Натальи, в этой квартире хозяйка содержала то ли питомник, то ли ветеринарный кабинет.



В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео, снятое в квартире в марте 2024 года. В кадр попадают захламленные помещения, грязные клетки с собаками, непохожие на дворовых коты: один с окрасом бенгала, второй — британца. Одна из комнат обставлена шкафами, посередине расположен низкий стол — такой же можно встретить в смотровых ветеринарных клиник.



читатель «Фонтанки»

читатель «Фонтанки»

По словам Натальи, никакой вывески у этого «заведения» никогда не было. Но его рекламу легко найти в поисковых системах. Домуправ в разговоре с «Фонтанкой» добавила, что за время её работы в квартире Александры всегда содержались животные, также была захламлена лестничная площадка, воздействовать на хозяйку не удавалось. Но настоящие проблемы у жильцов начались, когда женщина начала скупать квадратные метры в соседней коммуналке, где проживает Наталья.



«Она стала выкупать комнаты в соседней квартире. Прорубила там вход незаконный, начала делать ремонт, захламлять все. И соседи стали писать обращения. Мы с ней боролись столько, она только хамит и на предписания не реагирует», — отметила домуправ.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Александра выкупила шесть комнат, выполнила перепланировку помещений — получилось 11 комнат — и начала их сдавать. По словам Натальи, её соседями становились не самые благополучные граждане. В квартиру периодически приходилось вызывать полицию. Но хуже оказалось то, что Александра соединила свою квартиру с животными и свои же комнаты в коммуналке, убрав одну из стен.

«Я только что выпила таблетку, у меня на все это аллергия, — жалуется Наталья. — Я только на этих препаратах и живу, задыхаюсь уже даже. Она прорубила в стене дверь и открывает проем, вся вонь идет в квартиру. С 19-го года я уже дважды в администрацию президента обращалась. Сейчас она уже животных вывезла практически. Но всё равно воняет. Там испражнения на полу, на стенах. Как с человеком бороться, не знаю. Я изучала этот вопрос, пыталась писать в санитарную инспекцию».



Суд Дойти до суда Наталье все же удалось, но с помощью администрации Центрального района. Чиновники подали иск с требованием привести комнаты в коммунальной квартире в соответствие с кадастровым планом, то есть либо ликвидировать незаконную перепланировку, либо узаконить её. Также в иске содержалось требование о предоставлении доступа в соседнюю квартиру, где, по словам соседей, содержались животные. Наталья в процессе выступала в качестве третьего лица. В начале 2023 года Куйбышевский суд удовлетворил исковые требования администрации, уточнили в Объединенной пресс-службе судов.



В решении указано, что сотрудники администрации выходили на адрес с проверкой и зафиксировали самовольную перепланировку: в комнатах разрушены перегородки и установлены новые. Между кухней и коридором заложен дверной проем. На кухне установлены три душевые кабины. В одном из помещений проверяющие застали «множество собак мелких пород». Комиссия выдала предписание — привести комнаты в исходное состояние или узаконить перепланировку, но ничего из этого в установленный срок сделано не было.



На заседании выступил свидетель, который заявил, что владелица спорной недвижимости прорубила дополнительный вход и соединила таким образом две квартиры: свою и коммунальную. В квартиру с животными пытались попасть представители Управления ветеринарии, но хозяйка не открыла им дверь. Женщина им пояснила, что в квартире содержатся семь кошек и двадцать собак породы шпиц и бивер-йоркширский терьер, все животные вакцинированы. На лестничной площадке около квартиры сотрудники Управления ветеринарии отметили «наличие стойкого специфического запаха». Они провели разъяснительную беседу, на этом общение закончилось.

В администрации Центрального района «Фонтанке» сообщили, что решение суда вступило в законную силу, однако не было исполнено в установленный срок, в связи с чем судебные приставы направили исполнительный лист. В базе ФСПП действительно числится производство на миллион рублей.



Что говорит хозяйка На хозяйку квартиры с животными и комнат в коммуналке было зарегистрировано юридическое лицо, специализировавшееся на ветеринарной деятельности. По данным картотеки СПАРК, организацию исключили из ЕГРЮЛ ещё в 2010 году. Но отзывы на клинику продолжали приходить и после. Последний из них оставлен в поисковой системе в 2021 году: клиентка благодарит ветеринара за спасение кота, которого мучила мочекаменная болезнь.

Годом ранее клиент написал, что в квартире якобы расположена «чёрная передержка», а в 2018-м петербуржец и вовсе назвал происходящее в клинике «живодерней на дому», отметив, что в помещении пахнет мочой, а животные содержатся в клетках и спят в туалетных лотках.



Корреспондент «Фонтанки» позвонил в ветклинику в конце марта и поинтересовался, можно ли сделать прививку кошке. Ему ответили утвердительно и предложили выезд ветеринара на дом. По этому же номеру в апреле на звонок журналиста ответила хозяйка квартиры и комнат в коммуналке.



Петербурженка заверила, что клиника у неё оформлена официально, а юридическое лицо не закрыто, потому что она просто не знает, как это можно сделать. Из-за проблем со здоровьем женщина не работает. По её словам, в отдельной квартире сейчас ведется ремонт. Были привезены «четыре собачки с дачи», но сейчас животных вывезли.

Что касается перепланировки в коммуналке, то собственница комнат намерена её узаконить. Убрать перегородку между двумя квартирами, по словам Александры, пришлось из-за конфликта с соседкой, которая не давала проходить через дверь. Во время разговора Александра пожаловалась на здоровье и намекнула на то, что к такому состоянию её привел именно конфликт.



«Перепланировку можно узаконить, то есть я хочу как-то это все привести в нормальное состояние. Потому что я же купила, расселила девятикомнатную квартиру не для того, чтобы в ней жить. Ее же надо сдавать. Я имею такие площади, она мне сдавать их не дает. Вызывает постоянно полицию, закатывает истерики, выгоняет», — говорит Александра.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

