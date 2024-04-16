    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, зап

    748мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.59eur99.79

    Убыточный завод Петербурга перейдет московскому инвестору

    1171
    2 комментария

    Московский производитель холодильного и вентиляционного оборудования «Тракс» намерен приобрести 73,9% голосующих акций петербургского завода «Электропульт», одобрение Федеральной антимонопольной службы опубликовано на официальном сайте ведомства.

    После сделки «Тракс» станет владельцем 98,5748% голосующих акций петербургского предприятия. Сама сделка пока не завершена, сообщает «Коммерсантъ-Санкт-Петербург».

    АО «Завод «Электропульт» производит электрическую распределительную и регулирующую аппаратуру. Как следует из данных СПАРК, результатом работы завода за 2023 год стал чистый убыток в 368 миллионов рублей, годом ранее он был меньше на 67,4%.

    По мнению экспертов, появление инвестора, способного консолидировать бизнес и развивать предприятие, для «Электропульта» «позитивная история».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close