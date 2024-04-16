Убыточный завод Петербурга перейдет московскому инвестору

Московский производитель холодильного и вентиляционного оборудования «Тракс» намерен приобрести 73,9% голосующих акций петербургского завода «Электропульт», одобрение Федеральной антимонопольной службы опубликовано на официальном сайте ведомства.
После сделки «Тракс» станет владельцем 98,5748% голосующих акций петербургского предприятия. Сама сделка пока не завершена, сообщает «Коммерсантъ-Санкт-Петербург».
АО «Завод «Электропульт» производит электрическую распределительную и регулирующую аппаратуру. Как следует из данных СПАРК, результатом работы завода за 2023 год стал чистый убыток в
По мнению экспертов, появление инвестора, способного консолидировать бизнес и развивать предприятие, для «Электропульта» «позитивная история».