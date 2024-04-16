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    В Майкопе охранник застрелил и расчленил сотрудника «Почты России». Части тела успели вывезти на свалку

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    Работника «Почты России» застрелили и расчленили на территории отделения в Майкопе. В убийстве подозревают сотрудника вневедомственной охраны ФГУП «Охрана», который работал там же на контрольно-пропускном пункте. Подробности 16 апреля сообщает Следственный комитет Адыгеи, возбудивший уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

    Фото: Следственный комитет по Республике Адыгея
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    По предварительной информации, вечером 14 апреля подозреваемый на КПП выстрелил из служебного оружия в шею 22-летнему почтовому работнику. Тот скончался на месте. Следствие полагает, что охранник вместе с 26-летним другом расчленил тело потерпевшего, выбросив останки в мусорный контейнер на территории почты. Части тела успели вывезти на мусорный полигон, где их и обнаружили.

    Во время обыска в доме у подозреваемого нашли и изъяли одежду со следами крови. Мужчине предъявили обвинение, решается вопрос о заключении под стражу. Также следователи дадут оценку действиям его друга, который предположительно помогал избавиться от трупа.

    Фото: Следственный комитет по Республике Адыгея

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