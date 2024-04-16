    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, зап

    748мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.59eur99.79

    Ночной поезд сбил мужчину на северо-востоке Петербурга

    2231
    обсудить

    Поздняя прогулка по железнодорожным путям в Красногвардейском районе Петербурга едва не стала последней для немолодого пешехода. Мужчину спасают врачи.

    Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу, информация о пострадавшем на путях у станции Дача Долгорукова поступила в дежурную часть около двух часов ночи 16 апреля. По предварительным данным, 61-летний местный житель переходил железную дорогу в непредназначенном для этого месте и не разминулся с грузовым поездом, следовавшим в депо Петербург — Сортировочный — Московский.

    По данным ведомства, машинист применил экстренное торможение, но пешеход был слишком близко. Его задело по касательной.

    Пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники линейного отдела полиции на станции Санкт-Петербург — Ладожский.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close