Ночной поезд сбил мужчину на северо-востоке Петербурга

Поздняя прогулка по железнодорожным путям в Красногвардейском районе Петербурга едва не стала последней для немолодого пешехода. Мужчину спасают врачи.



Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу, информация о пострадавшем на путях у станции Дача Долгорукова поступила в дежурную часть около двух часов ночи 16 апреля. По предварительным данным, 61-летний местный житель переходил железную дорогу в непредназначенном для этого месте и не разминулся с грузовым поездом, следовавшим в депо Петербург — Сортировочный — Московский.



По данным ведомства, машинист применил экстренное торможение, но пешеход был слишком близко. Его задело по касательной.

