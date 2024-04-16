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    В Пенсильвании произошел пожар на заводе, производящем снаряды, — по данным СМИ, для ВСУ

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    В городе Скрантон, штат Пенсильвания, на армейском заводе по производству боеприпасов произошел пожар. Об этом сообщает издание Atlas News со ссылкой на компанию General Dynamics, которая занимается военной техникой.

    РИА Новости 16 апреля со ссылкой на газету Washington Post уточняет, что завод, где случилось возгорание, производит снаряды для Украины.

    Как пишет Atlas News, очевидцы публиковали видео и фото, на которых видно, что из труб завода валит черный дым намного сильнее, чем обычно. Однако, несмотря на страшные кадры, General Dynamics уточнил, что «небольшой пожар был потушен, никто не пострадал».

    Ранее в Техасе из-за лесных пожаров останавливало свою работу предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex.

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    ПожарСШАПожар на заводе
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    DEMOMON16 Апр 2024 в 11:13
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