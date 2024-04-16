Стартовали продажи инновационного смартфона со скидкой. В подарок — умные часы

В России начались продажи флагманского смартфона HONOR Magic6 Pro. Новинку отличают мощное «железо» и продвинутые функции на основе искусственного интеллекта. При покупке гаджета в DNS можно получить умные часы в подарок.

Расскажем главное о смартфоне.

Камера. Тройная камера HONOR Falcon получила инновационный основной сенсор Super Dynamic Falcon Camera H9000 HDR размером 1/1,3 дюйма и автоматическую переменную диафрагму f/1.4 или f/2.0. HONOR Magic6 Pro стал первым в мире смартфоном с телефотокамерой 180 Мп с сенсором 1/1,49 дюйма и диафрагмой f/2.6 для идеальной детализации при съемке с оптическим приближением 2,5х, гибридным зумом 5х, а также цифровым увеличением до 100х. Ультраширокоугольная камера 50 Мпс обзором 122 градуса обеспечивает высокую детализацию с точной цветопередачей и балансом белого, а также поддерживает автофокусировку для съемки макро с расстояния от 2,5 см.



Обновленная функция «Захват движения» на базе технологии HONOR AI Motion Sensing использует в 28 раз увеличенный набор данных для обучения искусственного интеллекта, что позволяет камере HONOR Falcon распознавать и автоматически фотографировать лучшие моменты с появлением в кадре людей, некоторых животных, а также 10 видов спортивных активностей.