Стартовали продажи инновационного смартфона со скидкой. В подарок — умные часы

В России начались продажи флагманского смартфона HONOR Magic6 Pro. Новинку отличают мощное «железо» и продвинутые функции на основе искусственного интеллекта. При покупке гаджета в DNS можно получить умные часы в подарок.
Расскажем главное о смартфоне.
Камера. Тройная камера HONOR Falcon получила инновационный основной сенсор Super Dynamic Falcon Camera H9000 HDR размером 1/1,3 дюйма и автоматическую переменную диафрагму f/1.4 или f/2.0. HONOR Magic6 Pro стал первым в мире смартфоном с телефотокамерой 180 Мп с сенсором 1/1,49 дюйма и диафрагмой f/2.6 для идеальной детализации при съемке с оптическим приближением 2,5х, гибридным зумом 5х, а также цифровым увеличением до 100х. Ультраширокоугольная камера 50 Мпс обзором 122 градуса обеспечивает высокую детализацию с точной цветопередачей и балансом белого, а также поддерживает автофокусировку для съемки макро с расстояния от 2,5 см.
Обновленная функция «Захват движения» на базе технологии HONOR AI Motion Sensing использует в 28 раз увеличенный набор данных для обучения искусственного интеллекта, что позволяет камере HONOR Falcon распознавать и автоматически фотографировать лучшие моменты с появлением в кадре людей, некоторых животных, а также 10 видов спортивных активностей.
Экран. Девайс оснащен LTPO-экраном 6,8 дюйма с частотой обновления 1–120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит в режиме HDR и полноэкранной яркостью до 1600 нит. Смартфон получил сертификат Dolby Vision за потрясающие визуальные эффекты, новый полноэкранный режим Always-on-display и устойчивое к ударам и падениям стекло HONOR NanoCrystal Shield. Для защиты зрения поддерживаются инновационные технологии, включая рекордно высокую ШИМ-частоту 4320 Гц, обновленный «Циркадный ночной экран» с поддержкой искусственного интеллекта и новая функция «Естественный тон», регулирующая цветопередачу в зависимости от окружающего освещения.
Аккумулятор. Для HONOR Magic6 Pro разработан кремний-углеродный аккумулятор второго поколения с увеличенной до 5600 мА•ч емкостью и устойчивостью к морозам до -20 градусов. Смартфон также оснащен дискретным чипом управления питанием HONORE 1, который обеспечивает лучшую работоспособность батареи на холоде при низком уровне заряда.
Процессор. По утверждению производителя, процессор Snapdragon® 8 Gen 3 обеспечивает повышенную на 30% производительность процессорных вычислений и на 25% более мощную графику, а движку Qualcomm® AI Engine ускоряет функции на базе искусственного интеллекта до 98%. HONOR Magic6 Pro работает под управлением новой операционной системы MagicOS 8.0 на базе Android 14 с технологиями AI на уровне платформы, включая Magic Portal для основанных на предугадывании намерений пользователя взаимодействий между приложениями.
Цена и доступность. HONOR Magic6 Pro в цветах «Графитовый черный» с задней панелью из матового стекла и «Шалфейный зеленый» с отделкой из текстурной экокожи доступен для покупки в DNS. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ в этой сети составляет от 129 999 рублей*. С 16 по 29 апреля можно сэкономить благодаря специальному предложению: скидка 20 000 рублей и умные часы HONOR Watch 4 в подарок.**
* Цена действительна на момент публикации.
**Акция, организатор — филиал Центральный ООО «ДНС Ритейл», ИНН: 2540167061, юридический адрес: 111141, Москва, проезд Перова Поля 1-й, 9, строение 2, помещение 3. Сроки проведения — с 16 по 29 апреля 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте.
ООО «АБСОЛЮТ ТРЕЙД», ИНН 5024177951