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    Между «Садовой» и «Спасской» вышли из строя эскалаторы. Переход ограничен

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    5 комментариев

    Пассажиры петербургского метро вынужденно меняют привычный маршрут из-за неисправности эскалаторов на пересадочном узле фиолетовой и оранжевой линий 16 апреля.

    Как сообщили в метрополитене, неполадки остановили два эскалатора из четырёх пересадочных между «Садовой» и «Спасской». О том, что переход ограничен и займёт больше времени, пассажиров предупредили в официальном канале незадолго до семи часов утра.

    «Для пересадки между линиями 4–5 пользуйтесь пересадочными узлами «Владимирская» — «Достоевская» и «Пушкинская» — «Звенигородская», — рекомендуют в метро.

    В десятом часу утра переход по-прежнему ограничен.

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    Комментарии 5

    James Cook16 Апр 2024 в 10:15
    С 7:30 утра
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