«Я бы поменялся местами с вашим ребенком». В деле о смертельном ДТП с автокраном — точка с запятой

Житель Петербурга Роман Касаткин в апреле прошлого года якобы по просьбе знакомого согласился перегнать автокран от бывшего СКК на Волхонское шоссе. Водитель тяжелой техники с
Экспертиза установила, что Касаткин находился в состоянии наркотического опьянения, но несколько за скобками остался вопрос — с чьей подачи он вообще оказался за рулем и почему этот кто-то не убедился в адекватности состояния водителя.
7 лет, 6 миллионов
Вскоре после задержания в апреле 2023 года Касаткин рассказывал следователям, что за несколько дней до аварии некий знакомый попросил его перегнать кран, обещал заплатить. Ближе к пяти вечера
«Фонтанка.ру»
По словам свидетелей-пешеходов, девочки вышли на проезжую часть на зеленый, с противоположной стороны также начали двигаться люди. Как установила экспертиза, несколько шагов школьницы заняли две секунды, автокран ударил девочку левой передней стороной. Она моментально потеряла сознание, ее подруга была чуть быстрее и смогла избежать столкновения с многотонной машиной. Касаткин остановился, услышав удар. Он вышел из кабины, понял, что сбил ребенка, и набрал 112.
Медики забрали девочку в больницу с тяжелой травмой головы. Она пролежала в реанимации примерно три недели, но спасти ее не удалось.
Касаткина отправили на освидетельствование. Анализ показал наличие в моче наркотического вещества. Как в суде пояснила специалист, когда именно мужчина употреблял, достоверно установить невозможно, но ясно, что это было недавно. Она также указала, что палец к носу Касаткин прикладывал не слишком уверенно, что также косвенно могло свидетельствовать о состоянии опьянения.
Подсудимый и его защита категорически отрицали, что он что-то употреблял. Касаткин даже поклялся в своей чистоте, глядя на отца погибшей девочки. Откуда в его моче наркотики, он не знает. Его адвокат настаивала, что акт освидетельствования и ряд других сопутствующих документов оформлены с нарушениями, а значит не могут быть приняты как доказательство.
Несколько странным образом выглядело признание Касаткиным вины. В протоколах допросов написано, что виновным в нарушении ПДД он себя не признает, не говоря уже о наркотиках, но — да, управлял тяжелой техникой, допустил трагедию. Уже в суде Касаткин многократно просил прощения у потерпевшего. Он рассказал, что понимает, что чувствует отец погибшей девочки: ведь когда-то он и сам пережил смерть ребенка. Эти обстоятельства он счел правильным не разглашать. «Я целиком и полностью разделяю ваше мнение обо мне. Я в ваших глазах преступник, жесткий, циничный. Но я не такой, я вас уверяю. <...> Я бы с удовольствием поменялся бы местами с вашим ребенком, не задумываясь. Но, к сожалению, я это сделать не могу. Я не плохой человек, я не злой человек, я не циничный человек. Я обычный человек, как многие на улице. Но так сложилось. Я признаю свою вину и полностью раскаиваюсь», — сказал Касаткин.
Адвокат подсудимого просила суд учесть смягчающие обстоятельства: у Касаткина двое несовершеннолетних детей, он сотрудничал со следствием и самостоятельно попытался возместить моральный вред в сумме
Что касается уже осуществленного перевода, то, по словам адвоката потерпевшего Сергея Шулдеева,
Обвинение просило посадить Касаткина на
Гражданский иск судья удовлетворила почти в полном объеме — за вычетом уже перечисленных
«Крановщица» Ирина
Потерпевшие не уверены, что будут обжаловать приговор. Но кроме установления вины водителя, им важно, чтобы к ответственности были привлечены и те, кто пустил Касаткина за руль. Адвокат Шулдеев еще на стадии предварительного следствия ходатайствовал о том, чтобы из дела был выделен материал проверки в отношении собственников «Либхера», о частном постановлении он просил и судью.
Как он сообщил «Фонтанке», региональным управлением СК такой материал в итоге был выделен, но прошло порядка четырёх месяцев с момента дачи пояснений потерпевшим, и вроде как толком больше ничего с этим материалом не происходило.
Касаткин не только на словах водитель с
Связи между «Либхером» и работодателем Касаткина юридически действительно нет. Кран на момент аварии принадлежал студентке ЛГУ имени Пушкина. Девушка, судя по выбору специальности, видела себя в сфере туризма. На минувшей неделе ей исполнилось
Отчим Ирины вспомнил о своем знакомом по имени Александр, данных которого у него не сохранилось, и договорился с ним, что машину на ремонт отвезет Касаткин. Ключи и документы он оставил в кабине, и в следующий раз услышал об имуществе падчерицы, когда машина уже попала в ДТП.
Страхователем автокрана является компания «ПРОТОНН». Номер телефона, нарисованный на борту «Либхера», ведет на сайт компании «Гидросервис». Он активен, на нем можно найти образцы договоров, где в качестве стороны указан «ПРОТОНН». Через полгода после трагедии «ПРОТОНН» сменил владельца, а незадолго до последнего дня рождения Ирины в отношении «Гидросервиса» была применена процедура наблюдения — компанию банкротят.
Ирина же, по данным СПАРК, — не просто владелица крана, а целый генеральный директор, она управляет компанией «Техподъем». Указанный в карточке номер телефона совпадает с номером «Гидросервиса» из того же СПАРКа.
Нельзя не обратить внимание, что адвокат осужденного Касаткина представляла в арбитражных процессах интересы как «Гидросервиса», так и «Перспективы» отчима Ирины.
Никто из директоров, бенефициаров, соучредителей или каких-либо представителей этих компаний (кроме «Перспективы») допрошен не был, равно как и таинственный Александр или любой другой посредник между Касаткиным и Ириной. Отец погибшей девочки надеется, что состоится следствие уже по другому уголовному делу и эти недочеты будут исправлены.
Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»