«Я бы поменялся местами с вашим ребенком». В деле о смертельном ДТП с автокраном — точка с запятой

Житель Петербурга Роман Касаткин в апреле прошлого года якобы по просьбе знакомого согласился перегнать автокран от бывшего СКК на Волхонское шоссе. Водитель тяжелой техники с 20-летним безаварийным стажем двинулся в путь и вскоре сбил 13-летнюю девочку. Школьница погибла, а водитель, когда-то переживший смерть собственного ребенка, приговорен к реальному сроку заключения.



Экспертиза установила, что Касаткин находился в состоянии наркотического опьянения, но несколько за скобками остался вопрос — с чьей подачи он вообще оказался за рулем и почему этот кто-то не убедился в адекватности состояния водителя.



7 лет, 6 миллионов Вскоре после задержания в апреле 2023 года Касаткин рассказывал следователям, что за несколько дней до аварии некий знакомый попросил его перегнать кран, обещал заплатить. Ближе к пяти вечера 26 апреля , в сухую и солнечную погоду, он сел за руль автокрана «Либхер» на проспекте Юрия Гагарина. По словам мужчины, перекресток он начал пересекать на зеленый сигнал светофора, однако экспертиза установит: на мигающий желтый, а когда уже выехал на Орджоникидзе, то и вовсе горел красный. За перекрестком и пешеходным переходом к остановке подъехал автобус и начал выпускать пассажиров. По словам Касаткина, он видел двух пешеходов в ожидании разрешающего сигнала, больше он никого не заметил. Автокран маневрировал из правой полосы в левую на скорости чуть больше 27 километров в час, когда из автобуса вышли две школьницы и побежали по «зебре».



«Фонтанка.ру»

По словам свидетелей-пешеходов, девочки вышли на проезжую часть на зеленый, с противоположной стороны также начали двигаться люди. Как установила экспертиза, несколько шагов школьницы заняли две секунды, автокран ударил девочку левой передней стороной. Она моментально потеряла сознание, ее подруга была чуть быстрее и смогла избежать столкновения с многотонной машиной. Касаткин остановился, услышав удар. Он вышел из кабины, понял, что сбил ребенка, и набрал 112.



Медики забрали девочку в больницу с тяжелой травмой головы. Она пролежала в реанимации примерно три недели, но спасти ее не удалось.

Касаткина отправили на освидетельствование. Анализ показал наличие в моче наркотического вещества. Как в суде пояснила специалист, когда именно мужчина употреблял, достоверно установить невозможно, но ясно, что это было недавно. Она также указала, что палец к носу Касаткин прикладывал не слишком уверенно, что также косвенно могло свидетельствовать о состоянии опьянения.



Подсудимый и его защита категорически отрицали, что он что-то употреблял. Касаткин даже поклялся в своей чистоте, глядя на отца погибшей девочки. Откуда в его моче наркотики, он не знает. Его адвокат настаивала, что акт освидетельствования и ряд других сопутствующих документов оформлены с нарушениями, а значит не могут быть приняты как доказательство.



Несколько странным образом выглядело признание Касаткиным вины. В протоколах допросов написано, что виновным в нарушении ПДД он себя не признает, не говоря уже о наркотиках, но — да, управлял тяжелой техникой, допустил трагедию. Уже в суде Касаткин многократно просил прощения у потерпевшего. Он рассказал, что понимает, что чувствует отец погибшей девочки: ведь когда-то он и сам пережил смерть ребенка. Эти обстоятельства он счел правильным не разглашать. «Я целиком и полностью разделяю ваше мнение обо мне. Я в ваших глазах преступник, жесткий, циничный. Но я не такой, я вас уверяю. <...> Я бы с удовольствием поменялся бы местами с вашим ребенком, не задумываясь. Но, к сожалению, я это сделать не могу. Я не плохой человек, я не злой человек, я не циничный человек. Я обычный человек, как многие на улице. Но так сложилось. Я признаю свою вину и полностью раскаиваюсь», — сказал Касаткин.



Адвокат подсудимого просила суд учесть смягчающие обстоятельства: у Касаткина двое несовершеннолетних детей, он сотрудничал со следствием и самостоятельно попытался возместить моральный вред в сумме 700 тысяч рублей. К моменту, когда это прозвучало в суде, потерпевший заявил гражданский иск на сумму в шесть миллионов рублей. Он отметил, что для него вопрос денег вообще не особо важен и он не понимает, как можно оценивать жизнь дочери. Сумму в случае ее получения он намерен передать на благотворительность.



Что касается уже осуществленного перевода, то, по словам адвоката потерпевшего Сергея Шулдеева, 200 тысяч из них были компенсацией расходов на похороны, остальное — моральный вред. Но потерпевшие ни о чем Касаткина не просили, и деньги были отправлены без всяких согласований. Отец погибшей отметил, что если бы знал реквизиты того, от кого они пришли, то тут же отправил бы их обратно. Защитник Касаткина Мария Трапезникова представила возражения к гражданскому иску и сообщила суду, что еще по 150 тысяч обоим родителям сверх уже отправленных считает достаточной суммой компенсации морального вреда.



Обвинение просило посадить Касаткина на 10 лет общего режима, чем вызвало поток слез у супруги подсудимого. Судья смогла вроде как уравновесить ситуацию — 7 лет , но колонии-поселения. При этом режиме осужденные свободно передвигаются по территории колонии, могут и выходить за ее пределы с разрешения администрации, если, например, того требует работа. Свидания не ограничены, можно свободно пользоваться деньгами. При хорошем поведении можно вообще жить с семьей в квартире, которая находится в пределах муниципального образования, в котором расположена колония. День в СИЗО в случае с Касаткиным засчитывается за два в колонии, так что практически два года он уже отсидел. А значит, еще через полтора может подавать на УДО. После освобождения садиться за руль ему нельзя два года.

Гражданский иск судья удовлетворила почти в полном объеме — за вычетом уже перечисленных 500 тысяч компенсации морального вреда. «А что с автокраном?» — поинтересовалась судьбой дорогостоящей техники адвокат подсудимого после оглашения приговора. Судья успокоила: вещдок должен быть возвращен владельцу.



«Крановщица» Ирина Потерпевшие не уверены, что будут обжаловать приговор. Но кроме установления вины водителя, им важно, чтобы к ответственности были привлечены и те, кто пустил Касаткина за руль. Адвокат Шулдеев еще на стадии предварительного следствия ходатайствовал о том, чтобы из дела был выделен материал проверки в отношении собственников «Либхера», о частном постановлении он просил и судью.

Как он сообщил «Фонтанке», региональным управлением СК такой материал в итоге был выделен, но прошло порядка четырёх месяцев с момента дачи пояснений потерпевшим, и вроде как толком больше ничего с этим материалом не происходило.

Касаткин не только на словах водитель с 20-летним стажем, на момент аварии он был официально устроен в компании, которая занимается арендой башенных кранов. Гендиректора компании допросили как свидетеля. Он подтвердил трудоустройство Касаткина и отметил, что для установки башенных кранов используются автокраны, но их в собственности у компании нет, так что к поучаствовавшему в аварии «Либхеру» они отношения не имеют. Автокраны берут в аренду у другой организации — по данным СПАРК, они между собой аффилированы, бенефициаром указан один и тот же человек.



Связи между «Либхером» и работодателем Касаткина юридически действительно нет. Кран на момент аварии принадлежал студентке ЛГУ имени Пушкина. Девушка, судя по выбору специальности, видела себя в сфере туризма. На минувшей неделе ей исполнилось 25 лет . Показания давал ее отчим (саму девушку, если смотреть в материалы дела, никто ни о чем не спрашивал). Он сообщил следствию, что не знает, откуда у падчерицы кран, но он помогал ей с оформлением страховки — страхователем в случае с подобной техникой может выступать только юрлицо. Сам он гендиректор строительной компании «Перспектива» и имеет знакомства, которые для «крановщицы» Ирины были полезны: примерно за месяц до аварии у «Либхера» сломалась телескопическая стрела, где ее ремонтировать, студентка не знала и якобы попросила о помощи. Кран перегнали из Пушкина на проспект Юрия Гагарина в сервисный центр «Либхер», но там помочь не смогли, и поэтому его временно поставили неподалеку от стройплощадки «СКА Арены». Нашелся другой сервис, и «Либхер» надо было гнать на Волхонское шоссе.



Отчим Ирины вспомнил о своем знакомом по имени Александр, данных которого у него не сохранилось, и договорился с ним, что машину на ремонт отвезет Касаткин. Ключи и документы он оставил в кабине, и в следующий раз услышал об имуществе падчерицы, когда машина уже попала в ДТП.



Страхователем автокрана является компания «ПРОТОНН». Номер телефона, нарисованный на борту «Либхера», ведет на сайт компании «Гидросервис». Он активен, на нем можно найти образцы договоров, где в качестве стороны указан «ПРОТОНН». Через полгода после трагедии «ПРОТОНН» сменил владельца, а незадолго до последнего дня рождения Ирины в отношении «Гидросервиса» была применена процедура наблюдения — компанию банкротят.



Ирина же, по данным СПАРК, — не просто владелица крана, а целый генеральный директор, она управляет компанией «Техподъем». Указанный в карточке номер телефона совпадает с номером «Гидросервиса» из того же СПАРКа.

Нельзя не обратить внимание, что адвокат осужденного Касаткина представляла в арбитражных процессах интересы как «Гидросервиса», так и «Перспективы» отчима Ирины.



Никто из директоров, бенефициаров, соучредителей или каких-либо представителей этих компаний (кроме «Перспективы») допрошен не был, равно как и таинственный Александр или любой другой посредник между Касаткиным и Ириной. Отец погибшей девочки надеется, что состоится следствие уже по другому уголовному делу и эти недочеты будут исправлены.

