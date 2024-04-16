Весна в Петербурге притормозила. Пока только температура ниже нормы, а скоро — ещё и снег

Пасмурная погода ожидается в Петербурге в ближайшие два дня. Солнце может выглянуть в четверг.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 апреля в городе облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. Ветер переменный слабый. Температура воздуха в 8 часов утра составила 4,8 градуса, днем она вырастет до 7–9 градусов.
Регион остаётся под влиянием западной периферии уходящего на восток циклонического вихря. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами вызовет небольшие дожди и удержит температуру немного ниже положенных по климату значений. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В среду холоднее — 3–5 градусов днём, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В четверг, 18 апреля, тоже плюс 3–5, но без существенных осадков.