ТАСС: апелляционный военный суд получил жалобы и представление на приговор Треповой

Жалобы и представление на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов Росфинмониторинга) зарегистрированы в апелляционном военном суде в подмосковной Власихе, материалы уже распределены судье, сообщает 16 апреля ТАСС.
«В суд поступили и зарегистрированы апелляционные жалобы представителей защиты, а также апелляционное представление надзорного ведомства на приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Треповой Дарьи Евгеньевны и Касинцева Дмитрия Сергеевича», — рассказали в суде.
«Дело передано судье Виннику Сергею Вячеславовичу», — отметил собеседник ТАСС.
По его словам, чтобы подготовиться к процессу апелляции и исследовать материалы по делу Треповой и Касинцева, у судьи процессуально есть 30 суток.
25 января суд по трем статьям приговорил Трепову к 27 годам и штрафу в 600 тысяч рублей. Таким образом, Трепова получила срок, дольше которого отечественное правосудие за последние три десятка лет для женщин не видело. Касинцев также получил реальный срок. Суд решил судьбу гражданских исков: потерпевшие суммарно требуют с Треповой больше 50 миллионов рублей и порядка 8 миллионов с Касинцева. С Треповой взыскано 16 495 000 рублей, часть исков признаны по праву, то есть сумма взыскания будет определена в порядке гражданского судопроизводства. 16 апреля Генпрокуратура обжаловала приговор Треповой, посчитав назначенный ей срок недостаточным.