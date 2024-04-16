ТАСС: апелляционный военный суд получил жалобы и представление на приговор Треповой

Жалобы и представление на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов Росфинмониторинга) зарегистрированы в апелляционном военном суде в подмосковной Власихе, материалы уже распределены судье, сообщает 16 апреля ТАСС.

«В суд поступили и зарегистрированы апелляционные жалобы представителей защиты, а также апелляционное представление надзорного ведомства на приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Треповой Дарьи Евгеньевны и Касинцева Дмитрия Сергеевича», — рассказали в суде.



«Дело передано судье Виннику Сергею Вячеславовичу», — отметил собеседник ТАСС.

