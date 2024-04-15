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    Житель Ленобласти задержан после выстрела в лоб восьмиклассника

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    Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Сланцевском районе Ленинградской области. В больницу с рваной раной попал школьник, его 18-летний знакомый объясняет свои мотивы следствию.

    О задержании подозреваемого в уголовном хулиганстве 15 апреля сообщили в областном Следственном комитете. Стрельбой закончилась встреча двух юношей в подъезде дома на улице Максима Горького в городе Сланцы. По данным 47news, знакомый выстрелил из пневматического пистолета в голову 15-летнему восьмикласснику.

    Подростка увезли к медикам с рваной раной на лбу. Угрозы для его жизни и здоровья нет, уточнили в СК.

    На двое суток задержан 18-летний местный житель. Его допрашивают, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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