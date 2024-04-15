Житель Ленобласти задержан после выстрела в лоб восьмиклассника

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Сланцевском районе Ленинградской области. В больницу с рваной раной попал школьник, его 18-летний знакомый объясняет свои мотивы следствию.



О задержании подозреваемого в уголовном хулиганстве 15 апреля сообщили в областном Следственном комитете. Стрельбой закончилась встреча двух юношей в подъезде дома на улице Максима Горького в городе Сланцы. По данным 47news, знакомый выстрелил из пневматического пистолета в голову 15-летнему восьмикласснику.



Подростка увезли к медикам с рваной раной на лбу. Угрозы для его жизни и здоровья нет, уточнили в СК.

