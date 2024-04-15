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    Сочи для экономных, Турция для богатых. Ассоциация туроператоров сравнила цены на российских и иностранных курортах

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    Отдых в пятизвездочных отелях этим летом в Сочи обойдется на 15–20% дороже, чем в Турции. Об этом 15 апреля рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передают РИА Новости.

    Так, за отдых в премиальных отелях российского курорта придется выложить минимум 636 тысяч рублей за две недели на двоих. Качественные «пятерки» Турции стоят от 426 тысяч.

    Зато провести отпуск в гостиницах эконом-сегмента Сочи выйдет дешевле, чем в Турции. Например, тур в отель 3 звезды на черноморском побережье на июнь можно приобрести за 61 тысячу рублей на 7 ночей на двоих с вылетом из Москвы. Тогда как путевки в популярные турецкие отели той же категории стоят от 91 тысячи рублей.

    Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов предупредил, что банковские проблемы между Россией и Турцией могут создать сложности для российских туристов. По его словам, меньшему риску подвергаются те, кто приобретает пакетные туры. «А вот тех, кто приобретает авиабилеты и заказывает места в отелях самостоятельно через интернет, нынешние трудности, не исключено, как-то коснутся», — сказал посол.

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