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    Полицейские стали фигурантами уголовного дела после избиения лежачего в Подмосковье

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    13 комментариев
    Фото: кадр из видео / телеграм-канал Новости с района
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    Двое полицейских избили ногами лежащего человека в подмосковном городе Шатуре. В отношении правоохранителей возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по Московской области 15 апреля.

    телеграм-канал Новости с района

    Инцидент произошел вечером 14 апреля и попал на камеры местных жителей. Судя по кадрам в телеграм-канале «Шатурский край — столица мира», двое полицейских в форме пинали лежащего на асфальте человека. После этого они сели в служебную машину и уехали, оставив избитого. Пострадавший тяжело перевернулся на спину и перестал двигаться.

    Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий группой лиц с применением насилия». Личности потерпевшего и полицейских уже установлены. В ближайшее время правоохранителей доставят в следственный отдел.

    Как сообщил MSK1.RU, в МВД области обещали уволить нападавших, наказанием пригрозили и их начальству. Также руководство подмосковного МВД России назначило служебную проверку.

    Фото: кадр из видео / телеграм-канал Новости с района

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