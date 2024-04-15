Полицейские стали фигурантами уголовного дела после избиения лежачего в Подмосковье

Двое полицейских избили ногами лежащего человека в подмосковном городе Шатуре. В отношении правоохранителей возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по Московской области 15 апреля.
телеграм-канал Новости с района
Инцидент произошел вечером 14 апреля и попал на камеры местных жителей. Судя по кадрам в телеграм-канале «Шатурский край — столица мира», двое полицейских в форме пинали лежащего на асфальте человека. После этого они сели в служебную машину и уехали, оставив избитого. Пострадавший тяжело перевернулся на спину и перестал двигаться.
Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий группой лиц с применением насилия». Личности потерпевшего и полицейских уже установлены. В ближайшее время правоохранителей доставят в следственный отдел.
Как сообщил MSK1.RU, в МВД области обещали уволить нападавших, наказанием пригрозили и их начальству. Также руководство подмосковного МВД России назначило служебную проверку.