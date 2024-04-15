Московская компания, у которой якобы нашли дрон «Баба-яга», разрабатывает средства борьбы с помехами

Московская компания «Ард Сатком сервис» разрабатывает средства борьбы с помехами и отрицает оперативные мероприятия в своем офисе на Партизанской улице. Об этом 15 апреля рассказал РБК генеральный директор компании Николай Киселев.



Он отметил, что компания специализируется на средствах выявления и нейтрализации помех от любых источников электромагнитного излучения, включая помехи, направленные против российских спутников. Николай Киселев утверждает, что в помещениях компании силовики не работали.

