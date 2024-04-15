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    Московская компания, у которой якобы нашли дрон «Баба-яга», разрабатывает средства борьбы с помехами

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    Московская компания «Ард Сатком сервис» разрабатывает средства борьбы с помехами и отрицает оперативные мероприятия в своем офисе на Партизанской улице. Об этом 15 апреля рассказал РБК генеральный директор компании Николай Киселев.

    Он отметил, что компания специализируется на средствах выявления и нейтрализации помех от любых источников электромагнитного излучения, включая помехи, направленные против российских спутников. Николай Киселев утверждает, что в помещениях компании силовики не работали.

    Ранее телеграм-канал Baza и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что у «Ард Сатком сервис» якобы нашли и изъяли украинский дрон «Баба-яга», доставленный из зоны специальной военной операции на Украине для изучения системы связи устройства и разработки аналога.

    Украинские беспилотники «Баба-яга» — это переделанные под боевые модели сельскохозяйственных дронов, которые оснастили модулями спутниковой связи Starlink. Дроны способны нести около 20–50 кг нагрузки.

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