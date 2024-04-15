Премьер Белоруссии заявил, что инвестиции России в республику «оставляют желать лучшего»

Качественные характеристики российских инвестиций в экономику Белоруссии «оставляют желать лучшего», посетовал белорусский премьер-министр Алексей Головченко на переговорах с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стенограмму публикует правительство России 15 апреля.



По словам Головченко, Белоруссия занимает третье место среди стран СНГ по объему вложений из России, которая является крупнейшим инвестором. Обходят республику только Казахстан и Узбекистан.



Белорусский премьер отметил, что при этом доля участия российских инвесторов в капитале составляет только 2 процента от всего объема прямых инвестиций из России. Среди прямых иностранных инвестиций, по его словам, наращивается доля долговых инструментов и снижается доля реинвестирования.

