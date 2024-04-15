«Аж смотреть страшно». В Ростовской области на поле образовался большой кратер

Огромный провал образовался в поле Красносулинского района Ростовской области. Видеозапись 15 апреля публикует портал 161.RU. Местные жители опасаются, что подобным образом под землю могут уйти их дома.
На кадрах мужчина говорит, что ему необходимо засыпать огромную яму, глубина у которой такая, что «ему смотреть страшно. Он также отмечает, что «кусок поля ушел в шахту».
Как уточнил порталу глава администрации города Гуково Евгений Гриненко, это случилось на окраине хутора, и собственник уже устранил яму.