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    Трамвай сошел с рельсов у станции метро «Технологический институт». Копятся пробки

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    ЧП с трамваем затруднило движение на оживленном перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга днем 15 апреля. Автомобилистам приходится толкаться в заторах, а электротранспорту — следовать в объезд.

    На перекрестке Загородного и Московского проспектов, возле станции метро «Технологический институт», сошел с рельсов трамвай № 3, рассказывают очевидцы. На место уже приехала аварийная бригада, а пока трамвайное движение по Загородному остановлено. Как сообщает «Организатор перевозок», трамваи № 3 и № 16 направлены по измененным трассам:

    • № 3 — от конечной станции «Площадь Репина» по Садовой улице через площадь Тургенева и по Старо-Петергофскому проспекту до площади Стачек;
    • № 16 — от конечной станции «Карбюраторный завод» по действующей трассе до конечной «Улица Марата» и от конечной «Площадь Стачек» по действующей трассе до конечной «Площадь Тургенева».
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    По данным «Яндекс.Пробок», автомобильное движение на перекрестке тоже сильно затруднено. Заторы скопились на Загородном проспекте от Подольской улицы, на Московском проспекте — с обеих сторон, но особенно плотно от Клинского проспекта к Загородному и на 1-й Красноармейской улице от Якобштадтского переулка.

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