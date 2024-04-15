Борьба за палку и бриллианты. Как в Петербурге прошел чемпионат России по якутскому мас-реслингу

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге в минувшие выходные взрослые и не очень люди сражались за звание лучшего в России по... отбиранию палки. Шутки шутками, но именно в этом заключается цель мас-реслинга — национального якутского вида спорта.



На первый взгляд, звучит странно, но в живую выглядит это вполне зрелищно. Тем более что поединки длятся очень быстро. Каждая схватка длится до двух побед, при этом каждый отдельный раунд длится не больше 10–15 секунд. То есть все заканчивается буквально за пару минут, с учетом минутной паузы между раундами. При этом спортсменам за отведенное время нужно показать свой максимум.



Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

Со всей страны в спортивную школу олимпийского резерва Пушкинского района съехались 230 спортсменов из 28 региональных команд. Сражались не только за титулы, но и за якутские бриллианты, которые выделил спонсор. В общем, мотивации было достаточно. Конечно, больше всего медалей и бриллиантов увезли с собой представители Якутии, где мас-реслинг популярнее футбола. Но без сюрпризов не обошлось.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самый неожиданный финал произошел в супертяжелом весе, где фаворитом был многократный абсолютный чемпион из Смоленска Виктор Колибабчук. В полуфинале он одолел первого номера Якутии, но в решающей схватке в трех раундах не справился со вторым.

В категории до 90 кг у мужчин также ожесточенная борьба. Здесь лидеры выбывали за другим. Сначала четырехкратный чемпион мира из Алании Павел Черноградский во втором круге уступил лидеру Якутии Владимиру Никитину, в полуфинале Никитин уступил Егору Дегтяреву из Москвы, а в финале уже сам Дегтярев не справился с молодым Егором Атласовым из Якутии, который впервые стал чемпионом России по мас-реслингу.



Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В итоге якутские мужчины проиграли лишь в одной из девяти категорий. В весе до 70 кг золото забрал Сергей Константинов из Северной Осетии. Чуть хуже выступили якутские женщины, которые лишь дважды поднимались на высшую ступень пьедестала из пяти попыток.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Президент Федерации мас-реслинга Санкт-Петербурга Пётр Казанский назвал соревнования настоящим прорывом. Также он добавил, что заниматься мас-реслингом может каждый начиная с трех лет. «Хотя официальные соревнования проходят у нас с 12 лет, мас-реслингом можно спокойно заниматься хоть с трех лет, как самбо или любым другим видом спорта. Это очень полезный вид спорта для всех групп мышц, он укрепляет абсолютно весь организм: ноги, спину, поясницу. Но самое главное, что требуется задействовать еще и голову, потому что есть огромное количество всяких тактик, техник, связанных с этой палкой. Ее можно перекручивать, крутить там и так далее», — заявил Пётр Казанский.



По его мнению, в этом смысле мас-реслинг очень напоминает шахматы, где также надо сначала продумать тактику, а в процессе существует множество комбинаций для победы.

Он добавил, что в Петербурге уже открылось несколько секций по мас-реслингу, проводятся крупные студенческие соревнования. Например, в прошлом году в гостинице «Азимут» приняли участие более 200 студентов. Мас-реслинг включен в программу Игр дружбы, но амбиции на этом не заканчиваются. В планах вступление в олимпийскую семью.



«По планам Международной Федерации Массаресинга, в 2036 году этот вид спорта должен стать олимпийским видом. И это вполне реально. Стал же два года назад наш национальный вид спорта самбо олимпийским видом спорта, правильно? Понятное дело, что проводить соревнования по самбо на Олимпиаде они не торопятся, но сам факт. Так что у мас-реслинга есть цель», — отметил Пётр Казанский.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»