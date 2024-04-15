«Связи» не спасли от срока мужчину, что приставал к девушке и покусал участкового в Ленобласти

В Ленинградской области вынесли приговор агрессивному ценителю женских форм. История началась с приставаний в магазине, свернула к уголовному делу в отношении участкового, несмотря на сломанный нос и прокушенную руку, но закончилась сроком для дебошира.

Приозерский городской суд признал 29-летнего жителя Кузьмолово виновным в применении опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти, сообщает 15 апреля пресс-служба прокуратуры Ленобласти. В июне 2023 года он напал на полицейского при исполнении и высказывал в его адрес угрозы.

Инцидент произошел в поселке Сосново в Ленобласти. В 121-й отдел полиции прибежала девушка и рассказала, что в магазине к ней пристал неизвестный: облапал пониже спины, а на резкий ответ стал ругаться матом. После мужчина поймал ее при выходе из магазина, хватал за руки и угрожал увезти насильно. Когда час спустя его задержали полицейские, он стал угрожать уже им, заявлял, что у него есть связи и что он полицейских «накажет». В ходе задержания и разбирательств в отделе мужчина умудрился прокусить участковому руку и головой сломать нос. Подробно свою версию произошедшего журналистам рассказала подвергшаяся домогательствам девушка.