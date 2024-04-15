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    «Связи» не спасли от срока мужчину, что приставал к девушке и покусал участкового в Ленобласти

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    В Ленинградской области вынесли приговор агрессивному ценителю женских форм. История началась с приставаний в магазине, свернула к уголовному делу в отношении участкового, несмотря на сломанный нос и прокушенную руку, но закончилась сроком для дебошира.

    Приозерский городской суд признал 29-летнего жителя Кузьмолово виновным в применении опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти, сообщает 15 апреля пресс-служба прокуратуры Ленобласти. В июне 2023 года он напал на полицейского при исполнении и высказывал в его адрес угрозы.

    Инцидент произошел в поселке Сосново в Ленобласти. В 121-й отдел полиции прибежала девушка и рассказала, что в магазине к ней пристал неизвестный: облапал пониже спины, а на резкий ответ стал ругаться матом. После мужчина поймал ее при выходе из магазина, хватал за руки и угрожал увезти насильно. Когда час спустя его задержали полицейские, он стал угрожать уже им, заявлял, что у него есть связи и что он полицейских «накажет». В ходе задержания и разбирательств в отделе мужчина умудрился прокусить участковому руку и головой сломать нос. Подробно свою версию произошедшего журналистам рассказала подвергшаяся домогательствам девушка.

    В конце июня дебошира заключили под стражу, а два месяца спустя — отпустили под подписку о невыезде. В октябре, после прилетевших в Следственный комитет жалоб и медицинских освидетельствований о сломанной челюсти задержанного, уголовное дело дело возбудили уже в отношении участкового — о превышении полномочий. Но вскоре прокуратура прекратила дело в отношении полицейского, а покусавшего его мужчину суд вновь отправил под арест.

    В итоге мужчину признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ и приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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