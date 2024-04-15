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    АТОР: Петербург вошел в тройку популярных направлений у туристов в России с начала года

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    Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в тройку лидеров шести регионов, которые взяли на себя ровно 50% внутрироссийского турпотока с начала 2024 года. Об этом сообщил АТОР в понедельник, 15 апреля.

    За два месяца 2024 года турпоток по России вырос на 12%. Ровно половина из них (39,3 млн поездок) приходится на шесть направлений — Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Петербург и Ленобласть, Татарстан, Крым и Севастополь, Свердловская область. При этом первые три макрорегиона обслуживают 42% всех туристов (32,6 млн поездок).

    Что касается Петербурга и Ленобласти, за 2 месяца регионы собрали порядка 1 млн поездок. «При отсутствии такого важного рекреационного ресурса, как теплое море, и значительно уступая столичной агломерации в транспортных возможностях, Санкт-Петербург и Ленобласть уверенно держат туристическое лидерство», — подчеркнули в ассоциации.

    По показателям 2023 года город также не отстает. В Петербурге, согласно статистике председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, путешественники побывали 9,4 млн раз. В Сочи — 7,6 млн раз. «И с этой точки зрения Москва сохраняет первую строчку [24,5 млн раз], но Северная столица как город почти на четверть обгоняет главный курорт страны», — говорится в сообщении.

    С 1 апреля в Петербурге начал действовать курортный сбор: гости города должны заплатить 100 рублей за каждые сутки фактического проживания в отелях.

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