АТОР: Петербург вошел в тройку популярных направлений у туристов в России с начала года

Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в тройку лидеров шести регионов, которые взяли на себя ровно 50% внутрироссийского турпотока с начала 2024 года. Об этом сообщил АТОР в понедельник, 15 апреля.



За два месяца 2024 года турпоток по России вырос на 12%. Ровно половина из них (39,3 млн поездок) приходится на шесть направлений — Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Петербург и Ленобласть, Татарстан, Крым и Севастополь, Свердловская область. При этом первые три макрорегиона обслуживают 42% всех туристов (32,6 млн поездок).