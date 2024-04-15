    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    743мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.44eur99.73

    В Петербурге в первом квартале продали вдвое больше юнитов в апартаментах, чем в 2023 году

    222
    обсудить

    В первом квартале спрос на апартаменты в Петербурге вырос в два раза относительного того же периода прошлого года. Как отмечают эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в городе за этот период купили порядка 860 юнитов. При этом спрос между сервисными и несервисными видами разделился практически поровну.

    — В первом квартале на сервисные и несервисные апартаменты пришлось по 49% в спросе, еще 2% заняли элитные апартаменты, — комментирует директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Около половины продаж пришлось на апартаменты в бюджете до 6,5 млн рублей.

    Что касается цены, то средний показатель за квартал составил 298 тысяч рублей за квадратный метр, почти не изменившись, в сервисном сегменте увеличение составило 2,7%, до 287 тысяч рублей за квадратный метр.

    В комплексах сервисных апартаментов в 93% случаев приобретали студии, среди сервисных вариантов студии выбирали 46% покупателей.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close