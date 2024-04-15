В Петербурге в первом квартале продали вдвое больше юнитов в апартаментах, чем в 2023 году

В первом квартале спрос на апартаменты в Петербурге вырос в два раза относительного того же периода прошлого года. Как отмечают эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в городе за этот период купили порядка 860 юнитов. При этом спрос между сервисными и несервисными видами разделился практически поровну.



— В первом квартале на сервисные и несервисные апартаменты пришлось по 49% в спросе, еще 2% заняли элитные апартаменты, — комментирует директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Около половины продаж пришлось на апартаменты в бюджете до 6,5 млн рублей.

