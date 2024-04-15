Середина апреля — время завершать работу «снежных» пунктов. В Петербурге подвели итоги зимы

Дорожные и коммунальные службы в Петербурге завершают затянувшийся до середины весны зимний сезон. В понедельник, 15 апреля, закончили работу городские «снежные» пункты. Водоканал рассказал, сколько снега они приняли за минувшую зиму.
В сезоне-2023/24 в Петербурге работали 11 стационарных снегоплавильных и 7 стационарных инженерно оборудованных снегоприемных пунктов. В общей сложности за зиму все 18 пунктов приняли 3 миллиона 115 тысяч кубометров снега. Это второй результат за всю историю их работы, рассказали в пресс-службе «Водоканала Петербурга». Рекорд по-прежнему удерживает сезон-2021/22, когда на «снежные» пункты привезли 4 миллиона 396 тысяч кубометров снега.
Этой зимой на снегоплавильных пунктах (ССП) расплавили 2,3 миллиона кубометров снежных масс. На снегоприемных пунктах (СИСП) складировались еще 800 тысяч «кубов». Рекордсменами среди ССП стали пункты на Мебельной улице и Кушелевской дороге. Первый принял около 450 тысяч кубометров снега, второй — более 292 тысяч кубометров. А среди СИСП больше всего привезли на Взлетную улицу — около 294 тысяч кубометров.
В межсезонье сооружения ждет масштабная уборка, добавили на предприятии. Песколовки и снегоплавильные камеры почистят от песка и мусора, все оборудование проверят, отремонтируют и покрасят. На снегоприемных пунктах сейчас еще рыхлят снежные массы, чтобы они быстрее растаяли. Затем с территорий вывезут оставшийся песок и мусор, а сами сооружения подготовят к следующей зиме.