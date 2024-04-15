GloraX вложит 40 млрд рублей в проект комплексного развития во Владимире

Компания GloraX купила участок площадью 43 га во Владимире. Здесь компания построит более 550 тыс. кв. м недвижимости в рамках проекта комплексного развития территории. Объем инвестиций — около 40 млрд руб.



Проект будет реализован через механизм КРТ по инициативе правообладателя, как предусмотрено договоренностью с Правительством Владимирской области.



Как рассказали в компании, начало строительства запланировано на четвертый квартал этого года. Участок в Октябрьском районе города находится на территории снесенного тракторного завода.

