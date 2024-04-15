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    GloraX вложит 40 млрд рублей в проект комплексного развития во Владимире

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    Компания GloraX купила участок площадью 43 га во Владимире. Здесь компания построит более 550 тыс. кв. м недвижимости в рамках проекта комплексного развития территории. Объем инвестиций — около 40 млрд руб.

    Проект будет реализован через механизм КРТ по инициативе правообладателя, как предусмотрено договоренностью с Правительством Владимирской области.

    Как рассказали в компании, начало строительства запланировано на четвертый квартал этого года. Участок в Октябрьском районе города находится на территории снесенного тракторного завода.

    Помимо жилой застройки максимальной высотностью до 17 этажей на участке должны построить три детских сада вместимостью до 750 мест каждый, школу на 1454 места, учебный кластер, физкультурно-оздоровительный центр и поликлинику, а также несколько паркингов.

    — Владимир не просто так попал в фокус внимания GloraX, — пояснил Андрей Биржин, основатель GloraX. — Перспективы развития города мы связываем с недавним открытием новой трассы М-12, которая даст мощнейший стимул развитию жилищного строительства, объектов промышленности, инфраструктурных проектов и созданию новых рабочих мест в городе.

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