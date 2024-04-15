В конце 2024 года новые соцобъекты достроят в Кудрово и Невском районе города

В ноябре этого года в Кудрово появится школа на 825 мест. Как рассказали в Группе Аквилон, сейчас здесь заканчивают возводить монолитные конструкции, на треть смонтированы воздуховоды.
Также в Кудрово сейчас строится детский сад на 200 воспитанников, который должны завершить до середины августа 2025 года.
Еще в конце этого года в Невском районе планируют ввести детский садик на 180 мест. Сейчас здесь возведен каркас и закончены монолитные работы, на 65% готова кровля, началась прокладка коммуникаций.
В следующем году в январе в Приморском районе должны ввести детский сад на 215 детей, сейчас здесь уже построили стены и заканчивают делать кровлю, почти смонтированы оконные блоки.
Во втором квартале 2025 года на намыве Васильевского должно закончиться строительство встроенно-пристроенного садика на 80 воспитанников. А в 2026 году здесь же должны достроить школу на 400 учеников, сейчас она готова на 30%.
Также в третьем квартале 2025 года в Московском районе будет построен детский сад на 220 человек, а в 2026 году — школа на 1125 мест. Сейчас на стройплощадке детского сада разрабатывают котлован, а у будущей школы обустраивают фундамент.