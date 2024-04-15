    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, зап

    742мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.44eur99.73

    В конце 2024 года новые соцобъекты достроят в Кудрово и Невском районе города

    88
    обсудить

    В ноябре этого года в Кудрово появится школа на 825 мест. Как рассказали в Группе Аквилон, сейчас здесь заканчивают возводить монолитные конструкции, на треть смонтированы воздуховоды.

    Также в Кудрово сейчас строится детский сад на 200 воспитанников, который должны завершить до середины августа 2025 года.

    Еще в конце этого года в Невском районе планируют ввести детский садик на 180 мест. Сейчас здесь возведен каркас и закончены монолитные работы, на 65% готова кровля, началась прокладка коммуникаций.

    В следующем году в январе в Приморском районе должны ввести детский сад на 215 детей, сейчас здесь уже построили стены и заканчивают делать кровлю, почти смонтированы оконные блоки.

    Во втором квартале 2025 года на намыве Васильевского должно закончиться строительство встроенно-пристроенного садика на 80 воспитанников. А в 2026 году здесь же должны достроить школу на 400 учеников, сейчас она готова на 30%.

    Также в третьем квартале 2025 года в Московском районе будет построен детский сад на 220 человек, а в 2026 году — школа на 1125 мест. Сейчас на стройплощадке детского сада разрабатывают котлован, а у будущей школы обустраивают фундамент.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close