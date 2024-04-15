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    Александр Архангельский расскажет, куда попрятались утопии

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    Фото: Изображение сгенерировано ИИ
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    В антиутопиях нехватки не наблюдается. Какие-то из них даже перестали быть абсурдными пророчествами: мир в них попросту живет. А в утопии не жил ни разу. Об этом 15 апреля слушаем лекцию писателя и литературоведа Александра Архангельского «Утопия и антиутопия в русской культуре, от Радищева до наших дней». 18+

    «Группы, работающие на нивах, почти все поют; но какой работою они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа! Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им! Почти все делают за них машины/…/». Таким, в частности, привиделось героине «Что делать» Чернышевского Вере Павловне будущее в ее четвертом сне. И вот действительно: уже много чего делают машины — а «работающим группам» отчего-то поется не очень.

    Спустя почти 80 лет Евгений Замятин опишет другое будущее в романе «Мы». Под впечатлением от него Джордж Оруэлл позже напишет «1984». Соотечественникам-современникам Замятина затруднительно было впечатлиться: произведение, написанное в 1920 году и вышедшее за границей спустя четыре года, в России было опубликовано лишь в конце 1980-х.

    «Бывает золотое время для утопий, во всех жанрах, для всех возрастов — от крестьянских мечтаний Чаянова до научных воскрешений философа Николая Федорова и приключений коротышек в Солнечном городе. А бывает время для антиутопий, которым не нужны литературные и философские надежды — от романа «Мы» до «ЖД» и «Дня опричника», а далее везде. У этого чередования жанров есть причины, попробуем их рассмотреть», — рассуждает Александр Архангельский, лауреат ТЭФИ и премии «Большая книга».

    15 апреля в отеле Indigo вспомним, какое будущее предсказывали обществу мыслители и писатели в разные периоды истории. И порассуждаем о том, почему важными и популярными становятся то идеи о прекрасном мире, то мрачные пророчества. Начало в 19.00.

    Фото: Изображение сгенерировано ИИ

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