«Вагнер» уехал в Москву. Петербургский автодилер выкуплен крупным столичным игроком

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Петербургская автодилерская группа «Вагнер» сменила владельца. Согласно данным СПАРК, 9 апреля единственным собственником трех компаний «Вагнера» стало московское ООО «Авторитэйл М». В контур сделки вошли «Вагнер премиум», «Вагнер премиум Юг» и «Вагнер-Авто», которые управляют салонами на Стартовой улице, ул. Оптиков, Таллинском и Выборгском шоссе. Их совокупная выручка по итогам 2022 года составила 9 млрд рублей. Компанию сильно подкосил уход из России западных брендов. Для сравнения, в 2021 году выручка трех компаний группы была на уровне 19,1 миллиарда. В графе чистой прибыли три фирмы записали в общей сложности 266 млн. Притом, что крупнейшая из них, «Вагнер-Авто», в собственности которой находятся салоны, показала убыток в 39 миллионов.

Сейчас «Вагнер авто» торгует четырьмя китайскими брендами, двумя потомками западных марок (Solaris и Jetta), Citroen и мотоциклами Benelli. Попытку перехода на продажи китайских брендов, через которую пришлось в 2023 году пройти почти всем российским дилерам, назвать очень удачной пока не получается. По предварительным данным, выручка по итогам прошлого года упала еще больше, до 8,6 млрд рублей. Причем убытки «нарисовались» уже у всех трех компаний на общую сумму 224 млн рублей. Кроме продаж «китайцев», группа занимается обслуживанием и продажей подержанных дорогих немецких марок.

О том, что компания выставлена на продажу и уже ведутся переговоры с конкретным покупателем, «Фонтанка» знала еще зимой. Прежние собственники «Вагнера», Александр Иванов, Константин Румянцев, Алексей Горюнов (у всех по 30%) и Михаил Менакер (10%) отрицали факт переговоров в разговоре с корреспондентом и не комментировали свои планы.

Относительно цены сделки никаких данных нет. Стоимость активов трех компаний — около 4,2 млрд рублей. Однако опрошенные «Фонтанкой» эксперты предполагают, что сделка могла проходить с дисконтом из-за не очень устойчивого положения, которое не позволяет пока что компании работать в плюс. Для примера, объем долга «Вагнера» в 2023 году вырос до 2,1 млрд рублей, притом что еще годом ранее он не превышал 1,2 миллиарда. При этом в строке «запасы» в отчетности компаний — почти 1,5 млрд рублей — втрое больше, чем год назад.

ГК «Авторитэйл» возникла в 2020 году с амбициями занять лидирующие позиции на рынке коммерческих машин. Компания принадлежит кипрской фирме Afaganis LTD, владельцы которой не раскрываются. Первым ее руководителем был экс-директор по продажам «АвтоВАЗ» Григорий Ратц. Участники рынка ранее связывали «Авторитэйл» с группой «ГАЗ», по другой версии, контролировать группу могут топ-менеджеры крупной госкомпании, которые намерены создать крупного федерального игрока, и «Вагнер» — их заход на второй по размеру в стране петербургский рынок.

В Петербурге уже работал салон на Парнасе по продаже и обслуживанию «Газелей» «78.Авторитэйл». Сейчас на сайте компании добавились две точки продаж — на Таллинском, 157 и на Оптиков, 3, где находятся салоны «Вагнера».