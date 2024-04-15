Громкий взрыв напугал жителей дома во Фрунзенском районе. Видео

Взрыв испугал жителей дома во Фрунзенском районе Петербурга. Подозрения пали на хулиганистых детей. Как стало известно «Фонтанке» в понедельник, 15 апреля, взрыв прогремел около семи вечера накануне в арке между двумя подъездами жилого дома на улице Олеко Дундича.
читательница «Фонтанки»
В чате дома жители предположили, что это дело рук школьников, которые взорвали петарду: якобы один из жильцов видел, как шестеро подростков бежали в противоположную от места происшествия сторону. Это видно и на камере домофона подъезда, вблизи которого раздался взрыв. Можно заметить, как школьники толпой бегут по двору и через несколько секунд в противоположной стороне раздается громкий хлопок.
По словам жителей, пострадавших и разрушений нет. Прибывшие сотрудники полиции установили, что неизвестные запустили петарду. Проводится проверка.