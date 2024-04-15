Пьяный петербуржец обстрелял окна соседки. Для него это закончилось уголовным делом

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 апреля, с сообщением о стрельбе жительница дома на улице Седова обратилась вечером 13 апреля. Она рассказала полицейским, что сидела в своей квартире у открытого окна, когда услышала хлопок и щелчок, после чего обнаружила отверстие в оконном стекле. Выглянув, она увидела своего соседа с пистолетом, который после стрельбы скрылся.

На следующий день полиция задержала 32-летнего подозреваемого и доставила его в отдел. Установлено, что хулиганскую выходку задержанный совершил в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Известно, что ранее мужчина уже был судим за подделку документов и кражу.