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    Пьяный петербуржец обстрелял окна соседки. Для него это закончилось уголовным делом

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    В Петербурге хулиган обстрелял окна соседки из пневматического пистолета. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

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    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 апреля, с сообщением о стрельбе жительница дома на улице Седова обратилась вечером 13 апреля. Она рассказала полицейским, что сидела в своей квартире у открытого окна, когда услышала хлопок и щелчок, после чего обнаружила отверстие в оконном стекле. Выглянув, она увидела своего соседа с пистолетом, который после стрельбы скрылся.

    На следующий день полиция задержала 32-летнего подозреваемого и доставила его в отдел. Установлено, что хулиганскую выходку задержанный совершил в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

    Известно, что ранее мужчина уже был судим за подделку документов и кражу.

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