Прогнозы «очень неприятные для нас». Главный синоптик Петербурга назвал самые проблемные дни

Основная погодная новость этой недели — похолодание. Оно уже началось и будет усиливаться. Главный вопрос — насколько сильным оно окажется — зависит от прохождения через Ленинградскую область циклона, стремящегося с юга на север. От этого зависит и какой снег будет выпадать, заденет ли он только восточные районы области или дотянется до Петербурга. Об этом 15 апреля рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.

Низкую дневную температуру (плюс 4–9 градусов) сегодня нам обеспечат холодный воздух из тыловой части циклона и дождь.

«К середине недели в тылу следующего циклона с северными ветрами войдет такая холодная воздушная масса, что осадки будут уже в виде мокрого снега и снега», — прогнозирует Колесов.



Осадков ожидается немного, а вот температура по ночам в Ленобласти будет опускаться до 0 — минус 5 градусов, днем — плюс 2–7.



«Самые проблемные дни в погоде на этой неделе — это пятница и суббота. От траектории циклона будет полностью зависеть характер нашей погоды», — отмечает синоптик.

