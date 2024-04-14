Петербургские исследователи нашли на берегу Ладожского озера межевой знак, разграничивавший Великое княжество Финляндское и Санкт-Петербургскую губернию. Здесь же проходила граница Советского Союза и Финляндии до 1939 года. Об этом 14 апреля рассказал «Фонтанке» участник экспедиции Сергей Данилов.
По его словам, знак был найден по материалам национального архива Финляндии. «Нами была обнаружена карта границы Выборгской губернии Великого княжества Финляндского и Санкт-Петербургской губернии Российской империи, составленная в 1883-1884 гг, с описанием знаков, находящихся на ней», — рассказал Сергей Данилов.
Самым восточным знаком этой границы на Карельском перешейке оказался камень на берегу Ладожского озера, на котором, согласно протоколу, был высечен крест и год нанесения высечки — 1874. После такого тщательного поиска оставалось только выехать на местность, где камень и был благополучно выявлен.
Помимо креста и «1874», на камне была обнаружена высечка «1910» — предположительно, в том году проходило еще одно межевание и подновление знаком. Такой вывод можно сделать благодаря тому, что на граничном столбе в Сестрорецке тоже высечен 1910 год. Архивные материалы по этому году еще предстоит найти.
Исследователи считают открытие таких памятников истории страны очень важными, тем более, здесь же позднее, с 1920 по 1939 годы, прошла граница Советского Союза и Финляндии.
Поиском материалов по этому знаку занимался помимо Данилова занимался его коллега Юрий Вагин, который не один год посвятил поиску межевых знаков — от границ мелких хозяйств до исторических границ государства.