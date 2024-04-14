Петербургские исследователи нашли на берегу Ладожского озера межевой знак, разграничивавший Великое княжество Финляндское и Санкт-Петербургскую губернию. Здесь же проходила граница Советского Союза и Финляндии до 1939 года. Об этом 14 апреля рассказал «Фонтанке» участник экспедиции Сергей Данилов.

По его словам, знак был найден по материалам национального архива Финляндии. «Нами была обнаружена карта границы Выборгской губернии Великого княжества Финляндского и Санкт-Петербургской губернии Российской империи, составленная в 1883-1884 гг, с описанием знаков, находящихся на ней», — рассказал Сергей Данилов.