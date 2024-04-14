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    Алла Пугачева выпустила новый сингл накануне 75-летия

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    Народная артистка СССР Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнится 75 лет, опубликовала в своем YouTube-канале композицию «Я плачу», слова и музыку для которой написал Леонид Агутин. Песня была записана к 50-летнему юбилею Агутина, но выступить с ней на концерте в 2018-м году Примадонна не смогла из-за болезни.

    Автор: Алла Пугачёва

    «Я плачу на твоем плече», — поется в припеве, — «Почему ты так красив?/ Иногда невыносим/ Но знаешь, не значит ничего вообще/ В мире без твоей улыбки/ Без моей большой ошибки/ И твоей: я благодарна ей/ Я благодарна ей».

    Предыдущий релиз Пугачевой - песня "Береги" - состоялся 29 марта.

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    Алла ПугачеваПесняЯ плачуЛеонид Агутин
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