«Это договорняк». Политолог Марков — о том, почему атака Ирана стала рекламой систем ПВО Израиля и США

Фото: MOHAMMED SABER/ .tassphoto Поделиться Поделиться





Сотни беспилотников, ракеты, летящие в ночном небе в сторону Израиля, — у всего мира бессонница. Сразу вспомнились пророчества Владимира Жириновского, что в 2024 году события на Ближнем Востоке заставят забыть об Украине. Человечество замерло в ожидании: началась третья мировая война? Наутро 14 апреля — чистое небо и гражданские самолеты разлетаются спокойно в пункты назначения. Что это было, «Фонтанка» спросила у политолога Сергея Маркова.



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— Сергей Александрович, когда появилась первая информация о масштабах иранской атаки на Израиль, не было ли у вас ощущения, что начинается третья мировая война?

— Нет. Я хорошо знаю ближневосточные народы — они друг с другом могут воевать и торговать одновременно, убивать и целоваться — тоже одновременно. Ожидание третьей мировой в их случае — преувеличение.



— Нам никогда еще не показывали в режиме реального времени такой страшной картины: сотни беспилотных аппаратов направляются в одну сторону, а сверху обещают еще ракетные удары. Что это было: репетиция апокалипсиса, завершившаяся ничем?

— Демонстрация убийственной мощи нужна была руководству Ирана, чтобы замаскировать то, что удар не будет иметь реального поражающего эффекта для Израиля.

Напомню, всё это происходит в контексте последних событий на Ближнем Востоке. 7 октября ХАМАС напал на Израиль, было убито более тысячи израильтян. После этого Израиль, во-первых, начал военную операцию, которая длится до сих пор. А во-вторых,

две недели назад нанес удар по консульству Ирана в Дамаске и убил семь генералов, в том числе тех, кто участвовал в подготовке атаки 7 октября . Иран должен был на это ответить.



— Беспрецедентный ответ был славно отражен. Ни один военнослужащий Израиля не пострадал. (По предварительным данным, погибли три мирных жителя в Иордании, в Израиле ранен ребенок. — Прим. ред.) — Есть все основания полагать, что это был некий договорняк. Многие считают (и я, честно говоря, тоже), что иранцы заранее сообщили, когда они примерно начнут эту атаку. Более того, сообщили, какой объект станет целью массивного удара. Это израильская военная база. Сказано, что она частично разрушена, но ни один израильский военный не убит: по всей видимости, оттуда их заранее увели.



Итог — Иран сохранил лицо: дал мощный ответ на удар по консульству в Сирии. Израиль сохранил лицо: атака отражена. Всё закончилось: косвенно это подтверждается тем, что Израиль и соседние страны уже открыли воздушное пространство для гражданской авиации.

— Не рано ли говорить о том, что продолжения не будет? Ударами друг по другу эти страны всегда обмениваются через какие-то периоды. Или теперь можно говорить о том, что Иран с Израилем квиты?

— Уверен, что ответного удара со стороны Израиля не будет. Зачем, если никакого ущерба нет? А нам практически показали в прямом эфире рекламу систем ПВО Израиля и США. И это соответствует гипотезе о том, что Иран, скорее, имитировал удар.



Еще недавно американцы заявляли, что могут предпринять ответные атаки по Ирану. Сейчас они уже сказали, что никаких ответов не будет ни с их стороны, ни со стороны Израиля, потому что никакого эффекта иранская атака не достигла.

— Скорее американцы попросили Израиль не отвечать. Но как себя поведет Израиль, мы не знаем.

— Да, попросили, ведь ясно же, что серьезного ущерба нет. Иран и Израиль фактически находятся в состоянии войны уже давно, но при этом Иран заинтересован в продолжении прокси-войны: руками ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов. Значит, боится ядерного удара со стороны Израиля. Или удара по своим ядерным объектам. А Израиль тоже заинтересован в как бы вялотекущей небольшой войне, потому что боится, что иначе против него поднимется весь мусульманский мир. И тогда ему не устоять.



Кроме того, отказ от ответа снимает возможность выталкивания Нетаниягу с поста премьер-министра, чего хочет Байден. Ночью 14 апреля Нетаниягу добился того, что Байден ему позвонил и поздравил с победой.

Тут интрига вот в этом, что Нетаниягу — сторонник Трампа. Если команда Байдена будет и дальше пытаться снять Нетаниягу, то он затеет еще какой-то конфликт с Ираном. Так что сейчас накал напряженности сойдет на нет, но в тлеющем виде она, конечно, сохранится, поскольку выгодна обеим сторонам.

— Но Нетаниягу уже сделал заявление по поводу того, что ответ будет жесткий и четкий, сопоставимый.

— Ну а что такое сопоставимый ответ, если ранена — случайно — девочка? И при чём тут Нетаниягу, если Байден уже сказал, что не будет атак со стороны Израиля? Последнее время у Байдена говорили, что в Израиле должны срочно провести выборы. А это для Нетаниягу сейчас политическая смерть. Поэтому он не пойдет против Байдена.



— Израиль воюет на несколько сторон, при любом раскладе он вряд ли захочет самостоятельно бомбить Иран, без помощи США.

— Уверен, если Нетаниягу будут снимать, он нанесет удар по ядерным объектам в Иране, в том числе, между прочим, по российской атомной станции в Бушере.

Вообще, если бы у Ирана получилось 14 апреля атаковать, то ответным был бы удар как раз по ядерным объектам. Эта возможность у Израиля есть при очень-очень высоком уровне развития конфликта. Удар по ядерному объекту, условно, возможен с вероятностью 70 % , а ядерный удар по Ирану возможен с вероятностью 10 % .

— По Израилю били с территорий Ирана, Ирака, Ливана. Но все атаки были отражены, причем большая часть еще на подлете к Израилю — американскими и иорданскими летчиками. Такое втягивание Иордании в конфликт между Ираном

и Израилем не чревато ли для этой маленькой арабской страны? Она же позиционирует себя нейтральной территорией на Ближнем Востоке по аналогии со Швейцарией в Европе.



— Иордания проамериканская страна. Как государство она родилась в рамках войны против Палестины. В войне Израиля и ХАМАС она за Израиль. Точнее, не за Израиль, а за США, потому что Америка — гарант ее безопасности.

— Чего следует ожидать от сегодняшнего заседания в Совете Безопасности ООН, которое запросил Израиль?

— Ритуального заявления Израиля по своей политической позиции.



— Но он обращается в Совет Безопасности ООН с призывом не только осудить нападение Ирана, но и объявить Корпус стражей иранской революции (КСИР) террористической организацией. Такое возможно?



— Возможно, но это сделает не ООН — Россия такое решение заблокирует. Западные страны могут объявить КСИР террористической организацией. Если это произойдет, то в будущем они будут как бы с пониманием относиться к любым атакам против Корпуса стражей иранской революции, как например к той, что произошла две недели назад в Дамаске. Атаки против КСИР станут «разрешенными».

