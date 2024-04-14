На КАД грузовик потерял «запаску». Подросток, ехавший в такси, едва не остался без глаза

Авария с участием грузовика, колеса и машины такси произошла в Красносельском районе. Пассажир леговушки попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом 14 апреля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По данным полиции, накануне около 16:15 на 73-м километре внешнего кольца КАД от тягача отсоединилось запасное колесо.



Находившаяся в специальной нише полуприцепа «запаска» отлетела в ехавший в попутном направлении «Хёндэ Солярис» — машину такси. Травмы получил пассажир, 16-летний подросток.



Осколок стекла попал юноше в глаз. Состояние пациента врачи стационара оценивают как тяжелое.

