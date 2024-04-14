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    «Ксанти» принесет в Петербург дожди. Похолодания пока не будет

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    Небольшие дожди и облачность ожидаются в Петербурге в воскресенье, 14 апреля.

    Днем температура воздуха составит 11 — 13 градусов тепла, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Дождь придет в Петербург к вечеру и, по прогнозам, будет умеренным. Ветер к концу дня станет порывистым.

    «Сегодня погоду на северо-западе и в центре Европейской России будет формировать циклон, названный немецкими метеорологами «Ксанти» («Xanthe»), и связанные с ним атмосферные фронты», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, ветер в воскресенье подует с юга, сила составит 5 — 10 метров в секунду. При небольших дождях воздух в городе прогреется до плюс 13. Давление же окажется существенно ниже нормы и составит 742 мм ртутного столба.

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