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    В Парголово Vortex Tingo переехал 10-летнего самокатчика

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    Полиция проводит проверку после аварии в Выборгском районе Петербурга, в которой пострадал 10-летний мальчик.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ребёнок катался на электросамокате у дома №101 на улице Первого Мая около двух часов дня 13 апреля. Его сбил Vortex Tingo, за рулём которого сидел 34-летний мужчина.

    Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. «Фонтанка» писала, что его спасают врачи клинического центра имени Раухфуса. По предварительным данным, автомобиль проехал по голове ребёнка.

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