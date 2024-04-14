В Парголово Vortex Tingo переехал 10-летнего самокатчика

Полиция проводит проверку после аварии в Выборгском районе Петербурга, в которой пострадал 10-летний мальчик.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ребёнок катался на электросамокате у дома №101 на улице Первого Мая около двух часов дня 13 апреля. Его сбил Vortex Tingo, за рулём которого сидел 34-летний мужчина.



Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. «Фонтанка» писала, что его спасают врачи клинического центра имени Раухфуса. По предварительным данным, автомобиль проехал по голове ребёнка.

