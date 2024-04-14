«А всё равно пой!» История мамы Аллы Пугачевой — служила во время войны в ПВО, а мечтала преподавать музыку

Алла Пугачева с мамой Зинаидой Фото: архив семьи Пугачевых, Fan-club-alla.ru Поделиться Поделиться





Об Алле Пугачевой сейчас говорят больше обычного. В понедельник, 15 апреля, Примадонне исполнится 75 лет, а накануне пошли разговоры, что ее хотят признать иноагентом. Наши коллеги из 59.RU рассказывают историю семьи Аллы Борисовны. Раньше она часто намекала на свою родственную связь с Пермским краем. Во многих биографиях Примадонны также указывается, что родной город ее матери Зинаиды Одеговой — Березники. Редакция 59.RU решила выяснить, так ли это.

Новостной сюжет телеканала «Т7» о приезде Аллы Пугачевой в Пермь и ее встрече с губернатором города. Запись сделана 8 мая 1998 года Автор: архив телеканала «Т7», Helen MY / youtube.com

В одном из старых выпусков журнала «Работница» в ноябре 1982 года вышла статья «Расскажу о землячке». Некая Л. Южанинова (полное имя в публикации не названо) делится историей Зинаиды Одеговой. Как пишет автор, она лично встретилась с Зинаидой.

Скриншот: «Работница» № 11 за 1982 год Поделиться Поделиться





Оказывается, Зинаида Одегова родилась в поселке Углеуральский Пермского края. В ее семье все любили петь. Зинаида мечтала выучиться на учителя музыки и поступила в Свердловское педучилище.

Александра и Архип Одеговы — родители мамы Аллы Борисовны. Певица в своих соцсетях не раз вспоминала о бабушке Александре, которая с ней часто нянчилась Фото: соцсети Аллы Пугачевой Поделиться Поделиться





Зинаида Одегова в юности. Алла выкладывает в соцсетях это фото почти каждый год. Она пишет: «Спасибо, мама!», «Светлая память тебе, мамуля». Фанаты отмечают, что младшая дочка певицы Лиза очень похожа на бабушку. И правда Фото: соцсети Аллы Пугачевой Поделиться Поделиться





Начавшаяся война изменила планы Зинаиды Одеговой. Она захотела пойти на фронт, но ее всё не брали. Тогда Зина устроилась работать в госпиталь и стала учиться на курсах сандружинниц, так как выпускниц обещали отправить на фронт.



В 1942 году девушка дождалась повестки и поехала в Московскую часть ПВО с еще пятью тысячами уральских девушек.

«Восьмой аэростатный отдел, куда откомандировали Зину Одегову, вытянулся вдоль Ленинградского шоссе, — рассказывается в статье. — Ее пост находился на Соколе. Время зря тут не теряли — девушки сами рыли землянки, готовили биваки для аэростатов. Каждое утро отправлялись за водородом-заполнителем. Ночью аэростаты в шахматном порядке поднимались над столицей, и густой частокол тросов преграждал путь самолетам».



Дивизия аэростатов заграждения была предназначена для борьбы с воздушным противником. Их поднимали высоко в небо ночью, а утром убирали. Опасность для противника представляли тросы, соединяющие надутые газом баллоны и землю, ведь их почти не видно на большой скорости, тем более ночью.



Аэростат над Москвой в годы войны Фото: Сергей Струнников / Russiainphoto.ru Поделиться Поделиться





Мужчин на запусках аэростатов сменили женщины Фото: фонд Ирины Емельяновой, Museums.kpfu.ru Поделиться Поделиться





Девушкам пришлось нелегко, так как аэростатов становилось больше, а людей на постах меньше. В итоге вместо 10–12 мужчин, которых переправляли на другие части фронта, на пост вставали по 6–8 девчат.

Снимок сделан в 1942 году неизвестным фотографом: девушки готовят к запуску аэростат Фото: Mstrok.ru/news , неизвестный автор Поделиться Поделиться





«Руки аэростатчиц очень быстро покрывались кровоподтеками, волдырями от тросов. Никакие рукавицы не помогали. Со временем волдыри превратились в каменные мозоли», — пишет Л. Южанинова.



Спали аэростатчицы всего по 2–3 часа. Во время стирки или когда пришивали свежие подворотнички на форму, девушки пели. Зина тоже любила петь. Послушать ее голос приходили бойцы. Девчата организовали спецбригаду, которая стала выступать перед солдатами. — По пять-шесть раз в день приходилось давать концерты, — рассказывает сама Зинаида Архиповна своей собеседнице. — И горло болит, и охрипла совсем, а всё равно пой! Но как радовались бойцы, как жалели нас, все старались горячим чаем напоить.

Зинаида рассказала собеседнице страшный случай. 21 апреля 1943 года разыгрался ураган, один из аэростатов сорвался с бивака и унес аэростатчицу Настю Васильеву. Она до конца пыталась его удержать. Уже в воздухе она смогла спустить газ, но падающий аэростат отбросил ее на острые камни, девушка погибла.

Удержать Москву от налетов вражеских самолетов удалось благодаря прожектористкам, зенитчицам и таким аэростатчицам, как Зина и Настя.



После войны Зинаида осталась в Москве и работала на заводе «Электроприбор» заместителем начальника отдела кадров. Вышла замуж за бывшего фронтовика Бориса Пугачева. Старший сын Геннадий, рожденный у пары в 1947 году, умер младенцем. В 1949 году родилась дочь, которую назвали Аллой в честь актрисы МХАТа Аллы Тарасовой. Алла Пугачева осуществила мечту мамы и стала певицей. Младший сын Пугачевых Евгений родился через год после Аллы и пошел по военным стопам матери — служил офицером войск ПВО.

Маленькая Алла Пугачева с братом Женей и мамой Фото: архив семьи Пугачевых, Fan-club-alla.ru Поделиться Поделиться





Зинаида Архиповна умерла в 1986 году от сердечного приступа. Она отвела внучку Кристину в школу и по пути в ЖЭК ей стало плохо.

Зинаида Архиповна Пугачева Фото: архив семьи Пугачевых, Fan-club-alla.ru Поделиться Поделиться





Алла узнала об этом во время концерта в Куйбышеве. Воспоминание о нем опубликовали фанаты Пугачевой в своем блоге, им поделился журналист газеты «Волжская коммуна» Евгений Жоголев.

«Я слушал Аллу Пугачёву не на обыкновенном концерте, — рассказывал Евгений. — Не стал бы об этом писать, но, когда смолк оркестр, певица подошла к краю сцены и сама сказала о том, что сегодня ей было очень трудно петь, что сегодня умер самый дорогой для неё человек, ее мама… Она сказала, что ей предлагали отменить концерт, но она не сделала этого, потому что с нами, зрителями, на народе, ей легче… Многотысячный вздох пронесся над залом. И все мы, быть может, кто-то в первый раз в жизни, подумали о великой и мужественной странности актерской профессии — смеяться, когда хочется плакать».

Дочь и мама Фото: архив семьи Пугачевых, Fan-club-alla.ru Поделиться Поделиться





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