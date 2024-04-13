С Невского в полицию увезли майора с монтировкой. Он разбил чужой автомобиль

В Петербурге на Невском проспекте 13 апреля произошел конфликт двух автомобилистов. Монтировкой досталось одной из машин.
По данным «Фонтанки», такой аргумент в споре применил майор внутренней службы из Университета ФСИН, но оппонент не стал писать заявление в полицию.
Днем напротив дома №63 по Невском проспекту между собой не поладили двое водителей. Кульминация спора попала в кадр: элегантного вида мужчина в пальто лупит монтировкой машину оппонента.
По данным «Дорожного инспектора», который опубликовал фото, мужчину увезли в отдел полиции, а сам он является нерядовым сотрудником Санкт-Петербургского университета ФСИН.
По информации «Фонтанки», обладатель монтировки — 37-летний майор внутренней службы, а водитель пострадавшего автомобиля не стал писать заявление, так как стороны успели примириться.