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    С Невского в полицию увезли майора с монтировкой. Он разбил чужой автомобиль

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    В Петербурге на Невском проспекте 13 апреля произошел конфликт двух автомобилистов. Монтировкой досталось одной из машин.

    По данным «Фонтанки», такой аргумент в споре применил майор внутренней службы из Университета ФСИН, но оппонент не стал писать заявление в полицию.

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    Днем напротив дома №63 по Невском проспекту между собой не поладили двое водителей. Кульминация спора попала в кадр: элегантного вида мужчина в пальто лупит монтировкой машину оппонента.

    По данным «Дорожного инспектора», который опубликовал фото, мужчину увезли в отдел полиции, а сам он является нерядовым сотрудником Санкт-Петербургского университета ФСИН.


    По информации «Фонтанки», обладатель монтировки — 37-летний майор внутренней службы, а водитель пострадавшего автомобиля не стал писать заявление, так как стороны успели примириться.

    Фото: Дорожный инспектор.

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