Как два крутых удара принесли «Зениту» победу над «Краснодаром» и приблизили шестое чемпионство подряд

Фото: Андрей Шрамко/ «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Победой «Зенита» завершился матч 23-го тура чемпионата России против «Краснодара», который многие эксперты называли чемпионским. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как петербуржцы сначала пропустили, а потом смелые эксперименты Семака спасли игру.



Противостояние «Зенита» и «Краснодара» — конечно, главный сюжет текущего сезона в российском футболе. Южане лидировали вплоть до 15-го тура. В какой-то момент отрыв тогда еще команды Владимира Ивича достигал пяти очков. К чести петербургской команды управленцев, там никто не психовал. В прессе даже не появились слухи о возможной отставке Семака. Человеку, который принес Петербургу пять чемпионств подряд и вторую звезду на эмблему, дали спокойно работать. Чего не скажешь о конкурентах.



«Краснодар» после 20-го тура пропустил «Зенит» вперед, и кажется, что-то в тот момент у команды из Краснодарского края надломилось. 13 марта после вылета из Кубка России от подмосковных «Химок» (2:0) руководство клуба вдруг уволило Ивича и поставило Мурада Мусаева.



Возможно, боссы «Краснодара» хотели взбодрить загрустивший коллектив, но как-то не особо получилось. Краснодарцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и с трудом обыграли слабенький «Пари НН» (4:3). Тем не менее матч против «Зенита» мог вернуть дерзким южанам лидерство, а вместе с ним и позитивный настрой. С другой стороны, для «Зенита» положительный исход мог серьезно укрепить шансы на шестой титул подряд.

Главной проблемой для Семака перед игрой была дисквалификация Вендела. Пришлось снова перепридумывать стартовый состав. В итоге с первых минут выпустил на поле Михаила Кержакова, Вячеслава Караваева, Страхиню Эраковича, Нино, Нуралы Алипа, Дугласа Сантоса (капитан команды), Вильмара Барриоса, Клаудиньо, Андрея Мостового, Педро, Матео Кассьерру. Опять три центральных защитника, Сантос — в центре в поля, а Мостовой вместо Артура.



«Краснодар» был настроен очень решительно. Сразу после стартового свистка краснодарцы побежали возвращать себе первое место и надежды на чемпионство. В результате уже на 16-й минуте хозяева поля вышли вперед. После подачи в штрафную Алип выбил мяч перед собой в центр штрафной, куда набежал Лукас Оласа и в касание плотно пробил в дальний угол. Тут была целая череда ошибок. Перед этим Педро ошибся с передачей и привез атаку, а Клаудиньо не добежал к скидке Алипа, хотя видел Оласу. После гола Клаудиньо извинялся.

«Краснодар» мог и еще забить. Поскользнулся Барриос, благодаяр чему Оласегун смог подобрать мяч перед штрафной, чуть приблизиться к линии и пробить с подкруткой в дальний угол, но тут уже отлично на последнем рубеже сыграл руками Кержаков.



В перерыве Семак решился на неординарный шаг. Вместо защитника Алипа на несвойственной для себя позиции левого латераля вышел бразилец Артур. Мало того, что он, вообще-то, обычно играет ближе к чужим воротам, так еще и на противоположном фланге. Странное решение, которое, впрочем, сработало.

Но начало возвращению «Зенита» в игру положил фантастический удар Кассьерры. Форвард «Зенита» принял мяч на линии штрафной чуть ближе к левому флангу и выполнил шикарный обводящий удар в дальний угол.



Игра петербуржцев заметно оживилась. В свою очередь, «Краснодар» все чаще стал прижиматься к своим воротам. На 63-й минуте зенитовцы нашли пространство в центре поля, Кассьерра прошел к линии штрафной, затем сделал передачу на левый край, где совсем один остался Артур. Бразилец нанес идеальный удар в дальний угол и вывел свою команду вперед. В итоге его гол стал победным. Южане все чаще психовали, из-за чего в конце остались в меньшинстве после удаления Витора Тормена за вторую желтую карточку за наступ на ногу Мантуану. За это решение арбитр Сергей Иванов позже уходил со стадиона под крики «позор!» 30 тысяч болельщиков «Краснодара». Финальный свисток зафиксировал победу «Зенита» со счетом 2:1. Досталось Иванову и от главного тренера «Краснодара», Мурада Мусаева.



«Хороший первый тайм, содержание, прессинг. После перерыва две ошибки. И сыграло роль индивидуальное мастерство соперника. Отдали все силы, старались сравнять счёт. Никаких претензий по самоотдаче и всему остальному. Ужасный матч со стороны арбитра. Сначала даёшь играть жёстко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики. Судья провалил матч. Поплыл», — заявил Мусаев.



Однако, кажется, остался недоволен судейством и тренер-победитель.

«Не хочется обсуждать судей. Все прекрасно всё видели. В данном случае лучше помолчать. А то ещё дисквалифицируют», — более дипломатично отметил Сергей Семак.



Благодаря победе «Зенит» оторвался на четыре очка от «Краснодара». Многие поспешили отдать титул петербуржцам, однако Семак сказал, что не согласен с таким мнением. Главный тренер петербургского клуба подчеркнул, что поздравлять с чемпионством еще слишком рано, что четыре очка — это ничто, и что сине-бело-голубые лишь заработали себе право на ошибку. В принципе, хорошие слова, учитывая, что впереди еще семь туров. Но лучше обойтись без ошибок.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

