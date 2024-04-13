В Анталье туристы застряли на высоте в кабинках фуникулера. Вызволение заняло почти сутки

В Анталье завершилась спасательная операция по эвакуации всех 174 человек, которые застряли на высоте в кабинках сломавшейся канатной дороги. Об этом 13 апреля сообщила турецкая газета Sözcü.



Авария на фуникулере в районе Коньяалты произошла 12 апреля, частично разрушилась опора, в результате чего одна из кабинок сорвалась вниз. Один человек погиб, еще 13 были госпитализированы. По информации новостного портала TRT Haber, десять человек получили травмы.



Эвакуация застрявших людей длилась 23 часа, в ней принимали участие 9 вертолетов, военно-транспортный самолет, более ста автомобилей и 543 человека.



Линия канатной дороги принадлежит муниципалитету Антальи. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что власти издали распоряжение о задержании 13 подозреваемых, в том числе сотрудников компании, эксплуатирующей линию канатной дороги, а также ответственных за техническое обслуживание и ремонт фуникулера.

