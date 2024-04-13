Убитого иностранца достали из канавы в Павловске. Его могли зарезать за долги

Дело об убийстве расследуют в Пушкинском районе Петербурга. По версии следствия, у погибшего ножом выбивали долги.



Мёртвого мужчину в садоводстве «Звёздочка» в Павловске накануне в восьмом часу утра нашла местная жительница, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Тело достали из канавы и увезли в морг. Многочисленные колото-резаные раны подсказывали, что мужчина умер не своей смертью.

Личность погибшего быстро установили. Это 43-летний гражданин Таджикистана, без регистрации и официальной работы в Петербурге и Ленобласти.