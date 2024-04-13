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    Убитого иностранца достали из канавы в Павловске. Его могли зарезать за долги

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    Дело об убийстве расследуют в Пушкинском районе Петербурга. По версии следствия, у погибшего ножом выбивали долги.

    Мёртвого мужчину в садоводстве «Звёздочка» в Павловске накануне в восьмом часу утра нашла местная жительница, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Тело достали из канавы и увезли в морг. Многочисленные колото-резаные раны подсказывали, что мужчина умер не своей смертью.

    Личность погибшего быстро установили. Это 43-летний гражданин Таджикистана, без регистрации и официальной работы в Петербурге и Ленобласти.

    Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве. В тот же день оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками районной полиции нашли подозреваемого. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у дома 4 на проспекте Девятого Января был задержан 27-летний неработающий земляк погибшего, проживающий на Изборской улице.

    По версии следствия, им двигал финансовый мотив. Согласно материалам, 11 апреля в Павловске иностранец избил соотечественника, ранил его и забрал телефон, с помощью которого перевёл на свою карту 23,5 тысячи рублей.

    Подозреваемый задержан на двое суток.

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