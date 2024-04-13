    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, с-з

    759мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.44eur99.73

    Петербург стоит в аномальных субботних пробках

    3149
    2 комментария

    Аномально серьезные для выходного дня пробки портят субботу петербургским водителям. Об этом 13 апреля сообщают «Фонтанке» читатели.

    На момент публикации сервис «Яндекс-Навигатор» оценивает загруженность дорог в Петербурге на 5 баллов из 10 возможных. Обычно в это время в выходные пробки примерно на 3 балла.

    «Стоим в пробке от Суздальского до кольца больше двух с половиной часов», — пишет читатель.

    Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки
    ПоделитьсяПоделиться

    «Не едьте сюда!» — предупреждает еще один автомобилист, который стоит в той же пробке.

    На КАД как минимум два участка тоже существенно тормозят движение.

    ПоделитьсяПоделиться

    О том, что водителей потеснят на КАД, «Фонтанка» предупреждала заранее — и это не только на выходные. Подробнее можно узнать здесь.

    Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пробки
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close