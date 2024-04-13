Петербург стоит в аномальных субботних пробках

Аномально серьезные для выходного дня пробки портят субботу петербургским водителям. Об этом 13 апреля сообщают «Фонтанке» читатели.
На момент публикации сервис «Яндекс-Навигатор» оценивает загруженность дорог в Петербурге на 5 баллов из 10 возможных. Обычно в это время в выходные пробки примерно на 3 балла.
«Стоим в пробке от Суздальского до кольца больше двух с половиной часов», — пишет читатель.
«Не едьте сюда!» — предупреждает еще один автомобилист, который стоит в той же пробке.
На КАД как минимум два участка тоже существенно тормозят движение.
О том, что водителей потеснят на КАД, «Фонтанка» предупреждала заранее — и это не только на выходные. Подробнее можно узнать здесь.