В Чувашии бабушку подозревают в убийстве 9-летнего внука. Она пыталась скрыться

В Чебоксарах в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его родную бабушку. По версии следствия, женщина задушила ребенка. Об этом 13 апреля сообщает СУ СКР по Чувашии.
«По факту обнаружения тела 9-летнего ребенка с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело <...> По подозрению в совершении указанного преступления задержана 61-летняя бабушка погибшего», — сказано в сообщении СКР.
Уточняется, что женщина скрылась с места совершения преступления, однако «по горячим следам» была задержана сотрудниками ППС.
Мотивы преступления устанавливаются. Как пишут местные СМИ, среди вероятных причин — недовольство бабушки поведением внука.