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    В Чувашии бабушку подозревают в убийстве 9-летнего внука. Она пыталась скрыться

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    В Чебоксарах в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его родную бабушку. По версии следствия, женщина задушила ребенка. Об этом 13 апреля сообщает СУ СКР по Чувашии.

    «По факту обнаружения тела 9-летнего ребенка с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело <...> По подозрению в совершении указанного преступления задержана 61-летняя бабушка погибшего», — сказано в сообщении СКР.

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    Уточняется, что женщина скрылась с места совершения преступления, однако «по горячим следам» была задержана сотрудниками ППС.

    Мотивы преступления устанавливаются. Как пишут местные СМИ, среди вероятных причин — недовольство бабушки поведением внука.

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