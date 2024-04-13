В Чувашии бабушку подозревают в убийстве 9-летнего внука. Она пыталась скрыться

В Чебоксарах в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его родную бабушку. По версии следствия, женщина задушила ребенка. Об этом 13 апреля сообщает СУ СКР по Чувашии.



«По факту обнаружения тела 9-летнего ребенка с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело <...> По подозрению в совершении указанного преступления задержана 61-летняя бабушка погибшего», — сказано в сообщении СКР.