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    Петербуржец погиб под колёсами «Рено» на трассе «Кола»

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    Попытка перейти дорогу в непредусмотренном для этого месте в Волховском районе Ленобласти закончилась смертельными травмами для жителя Красносельского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 апреля.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 101-м километре трассы «Кола» накануне незадолго до девяти часов вечера. 31-летний водитель «Рено Логан» из Старой Ладоги не смог избежать столкновения с 56-летним петербуржцем, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

    Травмы, которые получил пешеход, оказались несовместимы с жизнью. Он умер на месте.

    Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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