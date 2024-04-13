Петербуржец погиб под колёсами «Рено» на трассе «Кола»

Попытка перейти дорогу в непредусмотренном для этого месте в Волховском районе Ленобласти закончилась смертельными травмами для жителя Красносельского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 апреля.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 101-м километре трассы «Кола» накануне незадолго до девяти часов вечера. 31-летний водитель «Рено Логан» из Старой Ладоги не смог избежать столкновения с 56-летним петербуржцем, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.



Травмы, которые получил пешеход, оказались несовместимы с жизнью. Он умер на месте.

