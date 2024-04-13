    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, южн

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.44eur99.73

    Женщина пострадала в ночном пожаре на севере Петербурга

    2158
    обсудить

    Пожар разбудил жителей девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга в ночь на 13 апреля. Без пострадавших не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на улице Жени Егоровой, 3/2, поступил на пульт дежурного в 3:50. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь вспыхнул в одной из комнат трёхкомнатной квартиры.

    Обгорели девять из пятнадцати квадратных метров помещения.

    Силами трёх расчётов пожар потушили меньше, чем за полчаса. Медицинская помощь потребовалась женщине — её увезли в больницу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пожар
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close