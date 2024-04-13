Женщина пострадала в ночном пожаре на севере Петербурга

Пожар разбудил жителей девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга в ночь на 13 апреля. Без пострадавших не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на улице Жени Егоровой, 3/2, поступил на пульт дежурного в 3:50. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь вспыхнул в одной из комнат трёхкомнатной квартиры.

Обгорели девять из пятнадцати квадратных метров помещения.

Силами трёх расчётов пожар потушили меньше, чем за полчаса. Медицинская помощь потребовалась женщине — её увезли в больницу.